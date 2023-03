Cubs 11, Diamondbacks 1

Arizona Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 29 1 5 0 Totals 28 8 8 8 Carroll rf 2 1 1 0 Swanson ss 3 1 0 1 Rberson rf 1 0 1 0 Tuchman cf 1 0 1 1 Perdomo ss 2 0 0 0 Ia.Happ lf 3 0 0 1 C.Torin ss 1 0 0 0 Torrens c 0 0 0 0 Grr Jr. lf 3 0 1 0 Mancini dh 4 0 1 1 D LSnts 3b 1 0 0 0 Bllnger cf 4 0 0 0 E.Rvera 1b 4 0 0 0 P.Wsdom rf 2 1 0 1 Higgins dh 3 0 1 0 E.Hsmer 1b 3 1 1 0 A.Thmas cf 3 0 1 0 Ed.Rios 3b 2 1 1 0 P.Evans 3b 3 0 0 0 L.Jrdan pr 0 1 0 0 J.Hager 2b 3 0 0 0 C.Morel 2b 1 0 0 0 Herrera c 3 0 0 0 Brnhart c 2 0 2 1 Mldnado 1b 1 2 1 0 Mstrbni rf 2 1 1 2

Arizona 000 010 000 - 1 Chicago Cubs 010 020 44(x) - 11

E_Wesneski (2). LOB_Arizona 6, Chicago 7. 2B_Tauchman (3), Maldonado (2). 3B_Carroll (3). SB_Carroll (4). CS_Barnhart (1).

IP H R ER BB SO

Arizona Nelson 4 2-3 4 3 3 2 3 Sulser 1 1-3 0 1 1 2 1 Frias 0 2 3 3 3 0 Saalfrank 1 0 0 0 0 2 Green 1-3 2 1 1 1 1

Chicago Wesneski 5 4 1 0 2 5 Thompson 2 0 0 0 0 2 Duffey 1 1 0 0 0 0

HBP_by_Green (Torrens).

Umpires_Home, Nate Tomlinson; First, Bill Miller; Second, Rob Drake; Third, Chad Whitson; .

T_. A_13792