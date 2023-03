Australia decidirá en referéndum sobre el reconocimiento parlamentario de los aborígenes

FOTO DE ARCHIVO: Tío Moogy, miembro del pueblo aborigen australiano de los kaurna, realiza una ceremonia de fumado de pipa ritual en Adelaida, Australia, el 23 de febrero de 2023. REUTERS/Jill Gralow

Por James Redmayne y Jill Gralow

SÍDNEY, 23 mar (Reuters) - La mayoría de la ciudadanía de Australia apoya que se dé más reconocimiento a la población aborígen en la Constitución del país mediante un órgano consultivo, si bien hay una muchos, entre ellos grupos de aborígenes, que se opone al plan.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció el jueves la pregunta que el Gobierno quiere someter a referéndum a finales de este año para dar a los aborígenes del país un órgano representativo en el Parlamento nacional, la conocida como "Voz en el Parlamento" ("Voice to Parliament"), con lo que se pretende reparar los agravios cometidos contra estos durante siglos.

Aunque grupos de aborígenes —actualmente denominados "indígenas" o pobladores de las "naciones originarias" en inglés, al considerarse peyorativo el término "aborigen"— han habitado Australia desde hace 60.000 años, la Constitución del país, de 122 años de antigüedad, no hace mención de los mismos. Cualquier modificación constitucional requiere un referéndum nacional.

Los que se oponen a la formación de la "Voz" dicen que tener un comité consultivo en el Parlamento australiano no mejorará las condiciones de los aborígenes.

"Lo único que realmente funciona es tratar a las personas por igual en la sociedad", afirma Warren Mundine, político aborigen que dirige la campaña "Recognise a Better Way" ("Reconozcan un Camino Mejor"), que pide a la gente que vote "No" en el referéndum.

"La 'Voz' no va a solucionar ni un ápice de los problemas que tenemos en materia aborigen", añadió.

Los aborígenes se sitúan muy por debajo de la media nacional en la mayoría de las medidas socioeconómicas de Australia. Su esperanza de vida es unos 8 años inferior a la media nacional.

La tasa de suicidios entre este grupo demográfico es el doble que la media, mientras que sus resultados sanitarios son desalentadores, con altos niveles de mortalidad infantil y enfermedades. Los aborígenes y los isleños del estrecho de Torres están enormemente sobrerrepresentados en los recuentos de presos, en las de muertes bajo custodia y en las de menores enviados a centros de atención fuera del hogar.

El conservador Partido Liberal de la oposición no ha dicho cuál será su voto, mientras que el Partido Nacional de Australia, de base rural y socio menor de la coalición opositora, ha dicho que se opondrá a la "Voz".

Los partidarios de la campaña de la "Voz" argumentan que tener un órgano representativo en el Parlamento es una cuestión de justicia y de garantizar que la comunidad sea escuchada en los asuntos que les afectan.

La creación del organismo equipararía a Australia con otros países con población aborigen, como la vecina Nueva Zelanda y Canadá, que han tomado medidas para garantizar mejor sus derechos.

"Sería un terrible síntoma sobre Australia si perdemos este referéndum", afirmó Thomas Mayo, isleño del estrecho de Torres y miembro del grupo de trabajo del referéndum.

"Quiero decir, ¿cuánto retraso llevamos? El único país sin tratado con los indígenas, el único país sin reconocimiento constitucional de los indígenas. Nos hará retroceder en nuestra posición en el mundo", sentenció.

(Escrito por Praveen Menon; editado por Sonali Paul; editado en español por Darío Fernández)