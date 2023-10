ACTUALIZA 2-Argentina continúa festejos por triunfo en la Copa del Mundo con victoria ante Panamá

(Actualiza con resultado del partido, citas y detalles)

BUENOS AIRES, 23 mar (Reuters) -

La selección argentina de fútbol celebró el jueves por la noche su victoria en la Copa del Mundo con un triunfo 2-0 ante Panamá en un amistoso disputado en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde un público fervoroso acompañó al equipo.

El cotejo fue el primero del equipo que lidera el astro Lionel Messi luego de haber alzado la Copa del Mundo en Qatar a fines del año pasado, la tercera en el palmarés de Argentina, donde millones de hinchas se lanzaron a las calles en celebraciones que duraron días.

Thiago Almada y Messi, que con un tiro libre alcanzó los 800 goles en partidos oficiales, convirtieron los tantos de la selección sudamericana en el segundo tiempo.

En un país donde las mujeres y los hombres se desviven por el fútbol, el furor por haber ganado la Copa del Mundo tras 36 años sigue muy vivo.

"Soy muy fanática de Leo, hace 13 años que lo sigo, desde el Mundial 2010, y siempre que puedo vengo a la cancha (...) Me lo tatué cuando salimos campeones y la verdad es que no es solo ahora por todo lo qué pasó sino que siempre lo seguí. Lo admiro, lo quiero no solo como futbolista, sino como persona", dijo la estudiante Sofía Abimael, de 24 años, a Reuters.

Las 80.000 localidades puestas a la venta para el encuentro se agotaron en pocas horas. En medio de la euforia general, el martes una multitud rodeó un restorán del barrio de Palermo, en Buenos Aires, para homenajear a Messi cuando se difundió que la estrella del Paris Saint Germain cenaba allí con su familia.

"Al que no se le caen las lagrimas, no siente nada por esta selección", afirmó el jueves German Mijoevich, un docente de 35 años.

Dentro del estadio de River Plate, donde Argentina suele hacer de local, los aficionados también disfrutaron la presentación de grupos musicales y un documental sobre el triunfo en el Mundial de Qatar.

Como parte de las celebraciones, el martes Argentina disputará otro amistoso contra el combinado de Curazao, en la ciudad de Santiago del Estero, en el norte del país.