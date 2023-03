Royals 4, White Sox 3

Kansas City Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 18 4 5 3 Totals 16 2 3 2 M.Duffy ss 2 0 0 0 Alberto 3b 2 0 0 0 Olvares rf 3 0 1 0 Sanchez 3b 0 0 0 1 M.Beaty 1b 3 0 1 0 J.Brger 1b 1 1 0 0 F.Reyes dh 3 0 0 0 Bnntndi lf 2 0 1 0 D.Blnco cf 1 2 1 1 Jimenez dh 2 0 0 0 N.Eaton 2b 2 1 1 1 Gnzalez ss 1 0 1 1 T.Gntry lf 1 1 1 1 Rmllard rf 2 0 0 0 C.Dngan 3b 1 0 0 0 S.Rvero c 2 0 0 0 Briceno c 2 0 0 0 Hmilton cf 2 0 0 0 N.Mndou 2b 2 1 1 0

Kansas City 010 300 000 - 4 Chicago WS 100 010 100 - 3

E_Rivero (2). DP_Kansas City 0, Chicago 1. LOB_Kansas City 4, Chicago 5. 2B_Eaton (4), Gonzalez (5). 3B_Mondou (1). HR_Blanco (3), Gentry (1). SB_Eaton (2). SF_Sanchez.

IP H R ER BB SO

Kansas City Yarbrough 2 2 1 1 0 2 Garrett 1 0 0 0 0 0 Barlow 1 0 0 0 1 2 Clarke 2-3 1 1 1 0 1

Chicago Martin 4 1-3 5 4 4 1 4 Olson 2-3 0 0 0 0 2

HBP_by_Yarbrough (Burger), Martin (Blanco).

Umpires_Home, Todd Tichenor; First, Chris Guccione; Second, Dan Merzel; Third, Chris Marco; .

T_2:15. A_4024