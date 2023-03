Rays 6, Phillies 2

Philadelphia Tampa Bay ab r h bi ab r h bi Totals 33 2 6 2 Totals 32 6 10 6 Ed.Sosa ss 4 0 0 0 Ya.Diaz 1b 3 0 0 0 Cstllns rf 3 0 1 0 J.Arnda 1b 2 0 0 0 J.Haley rf 1 0 0 0 W.Frnco ss 2 1 1 0 Da.Hall 1b 3 1 1 0 Rbrtson ss 1 1 0 0 Kingery cf 3 1 1 0 Bthncrt c 3 1 1 0 M.Stkes 3b 1 0 0 0 Ni.Dini c 0 0 0 0 Clemens 3b 3 0 2 2 Br.Lowe 2b 2 1 2 1 Schfflr cf 1 0 0 0 Clbrson 2b 2 0 0 0 Guthrie lf 4 0 0 0 M.Mrgot rf 2 0 1 0 V.Mchin 2b 2 0 1 0 Crdenas rf 2 1 1 1 J.Cnley c 1 0 0 0 F.Mejia dh 2 0 1 1 J.Hicks dh 4 0 0 0 Paredes dh 1 1 0 0 A.Grcia c 3 0 0 0 Ramirez lf 0 0 0 0 Wthrspn lf 2 0 1 2 Jo.Siri cf 2 0 0 0 Hlsizer cf 2 0 2 1 T.Walls 3b 2 0 0 0 Tr.Gray 3b 2 0 0 0

Philadelphia 000 002 000 - 2 Tampa Bay 011 040 00(x) - 6

E_Gray (2). DP_Philadelphia 2, Tampa Bay 0. LOB_Philadelphia 6, Tampa Bay 7. 2B_Kingery (2), Clemens (3), Franco (2), Hulsizer (1). PO_Hall.

IP H R ER BB SO

Philadelphia Walker L, 0-2 4 2-3 8 6 6 2 5 Cruz 1-3 1 0 0 0 0 Alvarado 1 0 0 0 1 0 Vasquez 2 1 0 0 0 3

Tampa Bay Springs W, 3-0 4 1-3 2 0 0 1 8 Poche H, 3 2-3 0 0 0 1 0 Beeks 2 3 2 2 0 2 Cleavinger 1 1-3 1 0 0 0 3 Faucher 2-3 0 0 0 0 1

HBP_by_Walker (Ramirez 2).

Umpires_Home, Dan Iassogna; First, D.J. Reyburn; Second, Phil Cuzzi; Third, Will Little;.

T_2:16. A_3981