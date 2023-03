Padres 14, Rockies 2

Colorado San Diego ab r h bi ab r h bi Totals 32 2 7 2 Totals 44 14 19 13 H.Cstro ss 3 0 1 0 Tts Jr. rf 3 3 2 0 C.Kiser ss 1 0 0 0 J.Azcar rf 3 0 0 0 K.Brynt rf 3 0 1 0 Crnwrth 1b 3 2 2 0 Dcolati rf 1 0 1 0 R.Rvelo 1b 2 0 0 0 McMahon 2b 3 0 0 0 Machado 3b 3 1 1 2 Stovall 2b 1 0 0 0 B.Dixon 3b 2 1 2 0 N.Jones dh 4 0 0 0 Bgaerts ss 2 2 2 1 C.Mntes 3b 3 1 1 0 M.Btten ss 2 1 1 0 A.Schnk 3b 1 0 0 0 Crpnter dh 3 0 3 4 B.Doyle cf 4 1 2 1 Sllivan dh 2 1 1 1 Lavigne 1b 1 0 0 0 Ha-.Kim 2b 3 0 0 1 Goodman 1b 1 0 0 0 Hoffman 2b 1 1 1 1 B.Srven c 2 0 0 0 Grisham cf 3 0 0 0 Morales c 1 0 0 0 Lberato cf 2 1 1 1 C.Tcker lf 2 0 0 0 Cmpsano c 3 0 1 0 J.Hnnah lf 1 0 1 1 Sverino c 2 1 1 1 Da.Dahl lf 3 0 0 0 Kohlwey lf 2 0 1 1

Colorado 000 000 200 - 2 San Diego 340 100 06(x) - 14

E_Decolati (1), Montes (3). DP_Colorado 0, San Diego 2. LOB_Colorado 6, San Diego 8. 2B_Decolati (1), Montes (3), Doyle (4), Cronenworth (4), Bogaerts 2 (2), Campusano (2), Kohlwey (2). SB_Doyle (5), Kim (1).

IP H R ER BB SO

Colorado Lambert L, 1-1 2 8 7 3 0 3 Hill 2 2 1 1 0 1 Hollowell 1 1 0 0 0 1 Bird 1 1 0 0 0 0 Valdez 1 2-3 7 6 6 1 0 Jones 1-3 0 0 0 0 0

San Diego Espinoza W, 1-0 4 1 0 0 1 5 Hanhold 1 1 0 0 1 1 Hill 1 1 0 0 0 1 Kerr 2-3 3 2 2 1 2 Kopps 1-3 0 0 0 0 1 Lugo 1 1 0 0 0 1 Tapia 1 0 0 0 0 2

HBP_by_Hill (Bogaerts).

WP_Hanhold, Valdez.

PB_Severino.

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Mark Ripperger; Second, Jacob Metz; Third, John Bacon;.

T_2:42. A_4848