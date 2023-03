Nationals 5, Yankees 2

New York Washington ab r h bi ab r h bi Totals 31 2 6 2 Totals 28 5 9 4 O.Praza ss 4 0 0 0 L.Thmas rf 4 1 1 0 G.Trres 2b 3 0 0 0 D.Smith 1b 4 1 3 3 Wi.Difo 3b 1 0 0 0 Meneses lf 4 0 0 0 A.Rizzo 1b 3 0 0 0 Dckrson dh 3 0 0 0 Chparro 1b 1 1 1 0 Al.Call dh 1 0 0 0 Stanton dh 3 1 1 0 Cndlrio 3b 3 0 1 0 Ma.Burt ph 1 0 0 0 L.Grcia 2b 2 1 1 0 Cabrera 3b 3 0 2 0 Ke.Ruiz c 3 1 2 1 E.Dnham rf 1 0 1 1 C.Abrms ss 2 1 0 0 A.Hicks lf 2 0 0 0 V.Rbles cf 2 0 1 0 R.Duran c 1 0 0 0 R.Ortga rf 2 0 0 1 Narvaez c 2 0 1 0 Calhoun lf 1 0 0 0 Florial cf 3 0 0 0

NY Yankees 000 000 101 - 2 Washington 002 100 02(x) - 5

DP_New York 2, Washington 0. LOB_New York 4, Washington 2. 2B_Narvaez (1), Smith (1), Ruiz (4). HR_Smith (2). SB_Cabrera (1). CS_Cabrera (2), Smith (2). SF_Ortega.

IP H R ER BB SO

New York Schmidt L, 1-2 3 2-3 6 3 3 2 1 King 2 1-3 1 0 0 0 2 Krook 1 0 0 0 1 1 Danish 1 2 2 2 0 0

Washington Gore W, 1-1 6 2 0 0 1 8 Harris H, 2 1 2 1 1 0 0 Ward H, 2 1 0 0 0 0 1 Harvey 2-3 1 1 1 0 1 Machado 1-3 1 0 0 0 1

Umpires_Home, CB Bucknor; First, Chris Conroy; Second, James Jean; Third, Jeremy Riggs; .

T_2:12. A_7342