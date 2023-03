Marlins 0, Cardinals 0

St. Louis Miami ab r h bi ab r h bi Totals 34 0 5 0 Totals 31 0 7 0 Donovan ss 3 0 0 0 L.Arrez 2b 3 0 0 0 Rbrtson ss 1 0 0 0 Hampson cf 1 0 0 0 O'Neill cf 2 0 0 0 J.Soler dh 3 0 1 0 Sctt II cf 1 0 0 0 A.Sntos dh 0 0 0 0 J.Wlker rf 4 0 0 0 G.Coper 1b 3 0 1 0 Cntrras dh 3 0 1 0 J.Rizzo 3b 1 0 0 0 Barrera dh 1 0 0 0 A.Grcia lf 3 0 0 0 T.Mtter 3b 4 0 1 0 I.Lewis 2b 1 0 0 0 N.Grman 2b 2 0 0 0 J.Sgura 3b 3 0 1 0 Qrecuto 2b 1 0 0 0 J.Zmora ss 1 0 0 0 J.Yepez lf 4 0 1 0 Sanchez rf 3 0 0 0 Brleson 1b 4 0 2 0 D L Crz cf 3 0 2 0 Knizner c 4 0 0 0 J.Wndle ss 3 0 0 0 Stllngs c 2 0 2 0 S.Chvez c 1 0 0 0

St. Louis 000 000 000 - 0 Miami 000 000 000 - 0

E_Cooper (2), Garcia (1), Segura (3). DP_St. Louis 2, Miami 0. LOB_St. Louis 9, Miami 5. 2B_Burleson (5). SB_Contreras (3), Motter (3). CS_Santos (1).

IP H R ER BB SO

St. Louis Montgomery 5 6 0 0 0 1 Helsley 1 0 0 0 0 0 Hicks 1 1 0 0 0 0 Pallante 1 0 0 0 1 1 VerHagen 1 0 0 0 0 1

Miami Rogers 5 3 0 0 1 4 Barnes 1 0 0 0 1 1 Garcia 1 2-3 0 0 0 0 0 Floro 1 1-3 2 0 0 0 1

Umpires_Home, Ron Kulpa; First, Mike Estabrook; Second, Ryan Additon; Third, Edwin Moscoso;.

T_2:16. A_3944