Cubs 6, Royals 2

Chicago Kansas City ab r h bi ab r h bi Totals 26 6 8 6 Totals 22 2 4 2 Hoerner 2b 4 0 1 0 Mlendez c 3 1 1 2 Swanson ss 3 1 0 0 Psqntno 1b 3 0 0 0 Ia.Happ lf 1 2 1 0 H.Dzier 3b 3 0 0 0 Tuchman lf 0 1 0 0 M.Mssey 2b 3 0 0 0 E.Hsmer 1b 2 0 1 1 N.Lopez ss 2 0 1 0 Mldnado 1b 1 1 1 1 T.Gntry rf 2 0 0 0 P.Wsdom 3b 4 0 2 2 Brd Jr. lf 2 0 0 0 Vlzquez rf 4 0 1 0 K.Isbel cf 2 1 2 0 M.Mrvis dh 3 0 0 1 J.Reetz dh 2 0 0 0 Brnhart c 2 0 0 0 C.Morel cf 2 1 1 1

Chicago Cubs 210 010 2 - 6 Kansas City 002 000 (x) - 2

DP_Chicago 0, Kansas City 0. LOB_Chicago 8, Kansas City 2. 2B_Velazquez (1), Isbel 2 (6). HR_Morel (3), Melendez (2). SB_Happ (3), Tauchman (4). CS_Morel (1). SF_Mervis.

IP H R ER BB SO

Chicago Taillon W, 2-0 5 4 2 2 0 9 Leiter Jr. S, 1-1 1 0 0 0 0 3

Kansas City Lyles L, 1-1 3 2-3 3 3 3 4 3 Willeman 1-3 0 0 0 0 0 Chapman 2-3 2 1 1 1 2 Pennington 1-3 0 0 0 0 0 Bubic 1 2-3 3 2 2 2 2

Umpires_Home, Jose Navas; First, Alan Porter; Second, Nic Lentz; Third, Brian Walsh;.

T_2:06. A_6356