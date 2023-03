Cubs 4, Athletics 2

Chicago Oakland ab r h bi ab r h bi Totals 17 1 4 1 Totals 16 1 4 1 Mdrigal 3b 3 0 1 0 To.Kemp 2b 3 0 1 0 Mancini 1b 3 0 0 0 S.Brown dh 3 0 0 0 Bllnger cf 2 1 1 1 Al.Diaz ss 2 0 0 0 Y.Gomes c 2 0 1 0 Aguilar 1b 2 1 2 1 Ed.Rios dh 2 0 0 0 Pterson 3b 0 0 0 0 Tuchman rf 1 0 0 0 Lureano rf 2 0 0 0 Mstrbni ss 1 0 0 0 Lnglers c 2 0 0 0 DeLuzio lf 2 0 1 0 C.Capel lf 1 0 0 0 McKstry 2b 1 0 0 0 Es.Ruiz cf 1 0 1 0

Chicago Cubs 100 002 010 - 4 Oakland 000 100 100 - 2

DP_Chicago 3, Oakland 1. LOB_Chicago 6, Oakland 7. HR_Bellinger (2), Aguilar (1). CS_McKinstry (1).

IP H R ER BB SO

Chicago Alzolay 1 1 0 0 0 1 Boxberger 1 1 0 0 1 1 Fulmer 1 1 0 0 0 1 Wick 1 1 1 1 0 0 Kay 1 0 0 0 1 1

Oakland Kaprielian 5 4 1 1 4 4

HBP_by_Wick (Peterson).

Umpires_Home, Adrian Johnson; First, Bill Miller; Second, Doug Eddings; Third, Cory Blaser; .

T_2:32. A_6113