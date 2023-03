Braves 5, Tigers 3

Atlanta Detroit ab r h bi ab r h bi Totals 40 5 13 5 Totals 36 3 7 2 O.Arcia ss 3 1 2 4 Verling lf 5 1 0 0 Ho.Park ss 1 0 1 0 R.Grene lf 1 0 1 1 Fo.Wall cf 3 1 2 0 E.Haase ph 1 0 0 0 Ju.Dean cf 1 0 0 0 Z.Short ss 1 0 0 0 Adranza 2b 4 0 0 0 Ja.Baez ss 4 0 1 0 Bunnell 2b 1 0 0 0 Srretti 2b 1 0 0 0 Hlliard lf 3 0 3 1 Trklson 1b 4 0 0 0 Klp Jr. lf 0 0 0 0 Cabrera dh 3 1 1 0 Casteel dh 4 0 0 0 Pperski dh 1 0 0 0 Alvarez dh 1 0 0 0 A.Bddoo rf 2 1 0 0 M.Tlman 3b 3 0 0 0 J.Davis cf 1 0 0 0 K.Ogans 3b 2 0 1 0 A.Ibnez 3b 2 0 1 0 Fuentes 1b 5 1 0 0 N.Maton ph 1 0 0 0 M.Serra rf 3 1 2 0 B.Davis rf 1 0 0 0 Pearson rf 2 0 0 0 Kridler lf 3 0 2 1 J.Hdson c 3 1 2 0 Mendoza lf 1 0 0 0 J.Vldes c 1 0 0 0 J.Rgers c 3 0 1 0 A.Knapp c 1 0 0 0

Atlanta 000 104 000 - 5 Detroit 111 000 000 - 3

E_Adrianza (1), Fuentes (1), Sierra (1), Baez (1). LOB_Atlanta 12, Detroit 9. 2B_Hilliard (4). HR_Arcia (2). SB_Wall (6), Dean (6), Ogans (1), Rogers (2).

IP H R ER BB SO

Atlanta Soroka 1 1-3 3 2 1 1 1 Tonkin 1 1-3 2 1 0 1 1 Lee 1 1-3 1 0 0 0 2 Tice W, 1-0 1 2-3 1 0 0 1 1 Swarmer H, 2 1 1-3 0 0 0 0 0 Riley H, 1 1 0 0 0 0 0 Barger S, 1-1 1 0 0 0 0 2

Detroit Manning 4 6 1 0 2 6 Foley 1 1-3 2 1 1 0 0 Cisnero L, 0-1, BS, 0-2 2-3 3 3 3 1 1 Wingenter 1 1 0 0 0 2 Lange 1 1 0 0 1 1 Mattison 1 0 0 0 0 2

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Laz Diaz; Second, Adam Beck; Third, Sean Barber; .

T_2:47. A_6196