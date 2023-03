Astros 5, Mets 2

Houston New York ab r h bi ab r h bi Totals 32 5 6 5 Totals 35 2 9 2 R.Bnnon 2b 4 0 1 0 Escobar 3b 2 0 1 1 T.Brden 2b 1 0 0 0 Br.Baty 3b 1 0 0 1 Hensley 1b 3 1 0 1 S.Marte rf 3 0 0 0 C.Julks rf 4 0 1 3 Mendick lf 2 0 0 0 Ya.Diaz c 3 0 0 0 F.Lndor ss 3 0 0 0 Salazar c 1 0 0 0 Stewart rf 2 0 0 0 Mtjevic lf 3 0 0 0 Vglbach dh 4 0 1 0 B.Mdris lf 1 0 0 0 M.Canha lf 2 0 0 0 J.Drden cf 1 1 1 0 Vientos 1b 1 0 0 0 Pe.Leon cf 2 0 0 0 Dar.Ruf 1b 3 0 0 0 Kssnger 3b 1 1 0 0 J.Arauz ss 0 1 0 0 Dezenzo 3b 2 0 1 0 To.Pham cf 3 0 0 0 Machado ss 1 0 0 0 Lcastro cf 1 0 0 0 Whtcomb ss 2 1 0 0 Gllorme 2b 3 1 2 0 M.Dubon dh 3 1 2 1 J.Praza 2b 1 0 1 0 Narvaez c 2 0 2 0 To.Nido c 2 0 2 0

Houston 000 040 001 - 5 NY Mets 000 010 001 - 2

DP_Houston 1, New York 1. LOB_Houston 5, New York 10. 2B_Julks (3), Dirden (3), Dubon (2), Escobar (1).

IP H R ER BB SO

Houston Solis 2 0 0 0 1 2 Maton 1 1-3 1 0 0 0 2 Abreu W, 1-0 2-3 0 0 0 1 0 Davis 2 3 1 1 0 1 Buttrey H, 3 2 3 0 0 0 2 Conn 1 2 1 1 2 2

New York Senga L, 1-2 4 2 2 2 3 3 Yacabonis 1 1 2 2 2 2 McFarland 1 0 0 0 0 1 Hunter 2 1 0 0 0 2 Brigham 1 2 1 1 0 2

WP_Solis.

Umpires_Home, Angel Hernandez; First, Ramon De Jesus; Second, Clint Vondrak; Third, Reed Basner;.

T_2:34. A_6538