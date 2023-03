Angels 10, Rockies 9

Los Angeles Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 20 5 6 5 Totals 13 0 2 0 Fltcher ss 3 0 0 0 Yo.Daza cf 2 0 1 0 Rengifo 2b 3 1 1 1 H.Cstro lf 1 0 0 0 B.Drury dh 2 0 0 0 McMahon 2b 2 0 1 0 A.Rndon 3b 2 1 1 0 Montero 3b 2 0 0 0 Ja.Lamb 1b 2 0 0 0 Mstakas 1b 2 0 0 0 J.Walsh rf 2 2 2 2 El.Diaz c 1 0 0 0 M.Mniak lf 2 1 2 2 M.Tglia rf 1 0 0 0 Wallach c 2 0 0 0 E.Tovar ss 1 0 0 0 Phllips cf 2 0 0 0 B.Srven dh 1 0 0 0

LA Angels 020 214 100 - 10 Colorado 000 030 600 - 9

DP_Los Angeles 1, Colorado 1. LOB_Los Angeles 3, Colorado 8. 2B_Rendon (4), Moniak (4). HR_Rengifo (3), Walsh (2), Moniak (2).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Detmers 4 2 0 0 1 5

Colorado Urena 4 2-3 6 5 5 0 3

Umpires_Home, Alex Tosi; First, Alfonso Marquez; Second, Nick Mahrley; Third, Lance Barrett; .

T_. A_7273