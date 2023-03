Yankees 6, Tigers 3

Detroit New York ab r h bi ab r h bi Totals 34 3 8 3 Totals 31 6 8 6 Crpnter rf 3 1 1 1 LMahieu 1b 3 0 0 0 A.Ibnez 3b 2 0 0 0 Hardman 3b 1 0 0 0 J.Schop 1b 3 1 1 0 A.Judge cf 2 1 0 0 A.Knapp 1b 1 0 0 0 A.Mejia cf 1 0 0 0 R.Grene dh 3 0 0 0 G.Trres 2b 3 1 1 1 Pperski dh 1 0 0 0 Ma.Burt 2b 1 0 0 0 E.Haase c 3 0 0 0 Dnldson 3b 3 2 2 4 D.Sands c 1 0 0 0 Rmfield 1b 1 0 0 0 Meadows lf 1 0 1 1 A.Volpe ss 2 1 1 0 N.Maton lf 2 0 1 0 A.Vrgas ss 1 0 1 0 Cabrera pr 0 1 0 0 Calhoun dh 3 0 0 1 Kridler ss 3 0 2 0 C.Drbin dh 0 0 0 0 Workman ph 1 0 1 1 Knr-Flf lf 3 0 1 0 Hrnndez 2b 3 0 0 0 Ma.Pita lf 1 0 0 0 Tr.Cruz 2b 1 0 0 0 Trevino c 2 0 0 0 Z.Short cf 2 0 0 0 M.Gsper c 1 0 1 0 Meadows cf 1 0 1 0 R.Ortga rf 3 1 1 0 J.Davis rf 3 0 0 0

Detroit 200 000 001 - 3 NY Yankees 000 105 00(x) - 6

DP_Detroit 0, New York 1. LOB_Detroit 8, New York 4. 2B_Meadows (3), Workman (3), Volpe (5), Vargas (1). HR_Carpenter (3), Donaldson 2 (3). SB_Schoop (1), Volpe (5), Ortega (2). CS_Kiner-Falefa (1).

IP H R ER BB SO

Detroit Turnbull 4 2-3 1 1 1 1 3 Vest L, 0-2, BS, 0-1 1 5 5 5 0 0 Alexander 1 1-3 1 0 0 0 3 Cisnero 2-3 1 0 0 1 1 Chentouf 1-3 0 0 0 0 1

New York Severino 4 4 2 2 1 9 Holmes 1 0 0 0 0 2 Loaisiga W, 1-0 1 0 0 0 0 3 Peralta 1 1 0 0 1 1 Norwood 2 3 1 1 2 3

HBP_by_Vest (Judge).

WP_Norwood.

PB_Sands.

Balk_Vest.

Umpires_Home, Jerry Layne; First, Mark Wegner; Second, D.J. Reyburn; Third, Adam Beck;.

T_2:35. A_9772