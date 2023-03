White Sox 6, Brewers 5

Chicago Milwaukee ab r h bi ab r h bi Totals 34 6 8 6 Totals 34 5 6 5 Gnzalez 2b 3 2 2 1 C.Ylich dh 2 0 0 0 O.Colas ph 1 0 0 0 Ta.Hall dh 2 0 1 0 G.Shets 1b 4 1 1 1 J.Wnker lf 3 0 0 0 Bnntndi lf 1 0 0 0 Perkins lf 1 0 0 0 Hmilton cf 1 1 0 0 W.Admes ss 3 0 0 0 Grandal c 3 0 0 0 Mnstrio ss 0 1 0 0 Mrsnick lf 1 0 1 0 Lu.Voit 1b 3 0 0 0 J.Brger 3b 3 1 1 2 Snglton 1b 1 0 0 0 S.Rvero c 1 0 0 0 Cntrras c 2 0 0 0 Haseley cf 3 1 1 2 J.Wemer cf 2 1 0 0 Neslony rf 1 0 0 0 Andrson rf 1 1 0 0 S.Zvala dh 4 0 1 0 Sk.Bolt rf 2 0 1 0 Gnzalez ss 3 0 1 0 Brsseau 3b 2 1 1 2 L.Tapia ss 1 0 0 0 VnMeter 3b 2 1 0 1 Rmllard rf 3 0 0 0 B.Trang 2b 2 0 0 0 Frnndez 1b 1 0 0 0 P.Henry c 2 0 1 0 O.Mller cf 2 0 1 0 Collins 2b 2 0 1 2

Chicago WS 100 104 000 - 6 Milwaukee 020 000 003 - 5

E_Gonzalez (1), Kath (1). DP_Chicago 1, Milwaukee 1. LOB_Chicago 3, Milwaukee 5. 2B_Burger (1). HR_Gonzalez (2), Sheets (2), Haseley (1), Brosseau (5). SB_Gonzalez (1), Marisnick (2).

IP H R ER BB SO

Chicago Giolito 4 1-3 1 2 2 2 6 Diekman W, 1-1 2-3 1 0 0 0 0 Kelly 1 0 0 0 0 1 Middleton 2 1 0 0 0 1 Stivors 2-3 2 3 0 1 0 Morin S, 1-1 1-3 1 0 0 0 0

Milwaukee Peralta L, 0-1 5 4 3 3 1 6 Guerra 2-3 2 3 3 1 2 Hardy 1-3 1 0 0 0 0 Strzelecki 1 0 0 0 0 0 Houser 2 1 0 0 0 3

WP_Guerra.

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Adrian Johnson; Second, Rob Drake; Third, Scott Barry;.

T_2:36. A_4654