Mariners 7, Brewers 2

Milwaukee Seattle ab r h bi ab r h bi Totals 34 2 7 2 Totals 33 7 10 7 Mtchell cf 3 0 0 0 Crwford ss 3 0 0 0 Frelick lf 1 1 1 0 M.McCoy ss 1 0 0 0 K.Hiura dh 4 0 1 2 T.Frnce 1b 3 0 1 2 T.Nquin rf 3 0 0 0 Mi.Ford 1b 1 0 0 0 Hrrison rf 1 0 0 0 Kelenic cf 1 0 0 0 Lu.Voit 1b 3 0 1 0 T.Krwer cf 3 0 0 0 W.Clrke 1b 0 0 0 0 Pollock lf 3 0 1 0 Cntrras c 3 0 1 0 C.Davis lf 1 0 1 0 Nvrreto c 1 0 0 0 L Stlla dh 3 1 1 0 Ab.Toro 3b 3 0 1 0 Gnzalez dh 1 0 0 0 T.Black 3b 1 0 0 0 O'Keefe c 2 1 1 0 O.Mller 2b 3 0 1 0 Nttnghm c 2 0 0 0 R.Moore 2b 1 0 0 0 C.Hmmel rf 3 1 2 1 J.Wemer cf 4 0 1 0 DeLoach rf 1 1 0 0 Alvarez ss 2 1 0 0 C.Moran 3b 2 1 1 1 Mnstrio ss 1 0 0 0 Schiner 3b 1 0 1 0 Cbllero 2b 1 2 1 3 Windish 2b 1 0 0 0

Milwaukee 000 000 020 - 2 Seattle 003 202 00(x) - 7

LOB_Milwaukee 7, Seattle 5. 2B_Hiura (3), Toro (1), France (2), O'Keefe (2), Hummel (2). HR_Hummel (4), Caballero (1). SB_Wiemer (3). SF_Caballero.

IP H R ER BB SO

Milwaukee Woodruff L, 1-1 4 2-3 6 5 5 1 5 Robinson 1-3 0 0 0 0 0 Bush 1 2 2 2 0 2 Varland 1 1-3 1 0 0 0 3 Erceg 2-3 1 0 0 0 0

Seattle Gilbert W, 1-0 4 3 0 0 0 5 O'Brien 1 1 0 0 0 1 Munoz 1 0 0 0 0 3 Brash 1 1 0 0 0 2 Festa 1-3 2 2 2 1 1 Gott 1 2-3 0 0 0 0 1

HBP_by_Woodruff (Caballero), Festa (Alvarez).

WP_Robinson.

Umpires_Home, Tom Hanahan; First, Jacob Metz; Second, Mike Muchlinski; Third, Ryan Blakney;.

T_2:27. A_7563