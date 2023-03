La presidenta de Taiwán visita EEUU, con incógnita sobre reunión con el presidente del Congreso

FOTO DE ARCHIVO: La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, durante una rueda de prensa en la oficina presidencial en Taipéi, Taiwán, 27 de enero de 2023. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Por Ben Blanchard y Michael Martina

TAIPÉI/WASHINGTON, 21 mar (Reuters) - La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, hará escalas en Estados Unidos en su viaje de ida y vuelta a Centroamérica que el Ministerio de Asuntos Exteriores de China condenó el martes, pero Taipéi no quiso confirmar una reunión con el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy.

Los presidentes taiwaneses pasan habitualmente por Estados Unidos cuando visitan a sus aliados diplomáticos en América Latina, el Caribe y el Pacífico. Aunque se trata de visitas no oficiales, ambas partes suelen aprovecharlas para celebrar reuniones de alto nivel.

Estados Unidos, como la mayoría de los países, no mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán —territorio reclamado por China—, pero es su principal apoyo internacional y proveedor de armas.

China se ha declarado "seriamente preocupada" por los planes de tránsito de Tsai por Estados Unidos, que han recibido una amplia cobertura en los medios taiwaneses e internacionales.

Tsai pasará por Nueva York y Los Ángeles durante un viaje a Guatemala y Belice, con salida de Taipéi el 29 de marzo y regreso el 7 de abril, según dijo a la prensa Lin Yu-chan, portavoz de la oficina presidencial. Algunas fuentes han dicho a Reuters que McCarthy tiene intención de reunirse con ella durante la etapa californiana de su visita.

Cuando se le preguntó al viceministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Alexander Yui, si podía confirmar la reunión con McCarthy, respondió que los detalles de los tránsitos estadounidenses se darían más adelante, cuando se hayan ultimado los preparativos.

China organizó maniobras bélicas cerca de Taiwán en agosto, cuando Pekín mostró su cólera tras la visita a Taipéi de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

China ha afirmado que Estados Unidos actúa en connivencia con Taiwán para desafiar a Pekín y apoya a quienes quieren que la isla declare su independencia oficial.

En Pekín, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, dijo que se oponía firmemente a cualquier contacto entre Estados Unidos y el Gobierno de Taiwán y que ya había hecho "severas declaraciones" a Washington sobre las escalas.

"Advertimos de nuevo a las autoridades de Taiwán de que no hay salida para la independencia de Taiwán, y cualquier ilusión sobre intentos de connivencia con fuerzas externas para buscar la independencia y la provocación está condenada al fracaso", dijo Wang.

PRÁCTICA HABITUAL

Poco antes de que Taiwán anunciara el viaje de Tsai, un alto cargo de la administración estadounidense afirmó que su itinerario previsto es una práctica habitual y que China no debe utilizarlo como pretexto para emprender acciones agresivas contra la isla, gobernada democráticamente.

Sin embargo, el alto cargo estadounidense dijo a los periodistas en una llamada el lunes por la noche que todos los presidentes de Taiwán habían transitado por Estados Unidos, y que Tsai lo ha hecho seis veces desde que asumió el cargo en 2016, la última en 2019.

La presidenta se había reunido con miembros del Congreso durante todas esas visitas, agregó el responsable, que señaló que la pandemia de COVID-19 había limitado sus viajes en los últimos años.

"No vemos ninguna razón para que Pekín convierta este tránsito, de nuevo, que es coherente con la tradicional política estadounidense, en otra cosa que no sea lo que es. No debe utilizarse como pretexto para intensificar cualquier actividad agresiva en torno al estrecho de Taiwán", dijo el responsable.

Dijo que Washington había comunicado a Pekín que las escalas de Tsai se ajustan a precedentes pasados.

"No hay nada nuevo desde nuestro punto de vista", añadió.

También señaló que el presidente Joe Biden esperaba hablar pronto con el líder chino Xi Jinping y que el secretario de Estado Antony Blinken quería reprogramar un viaje a Pekín que había pospuesto: "Instamos a la RPC (República Popular China) a mantener abiertos estos canales de comunicación", dijo.

"En cuanto al contacto con la oficina de McCarthy, ofrecemos sesiones informativas a los miembros antes de los compromisos. Solemos hacerlo antes de los viajes, antes de las reuniones. Hemos mantenido contactos regulares", añadió.

La reunión que se espera que Tsai tenga con McCarthy en EEUU se considera una posible alternativa a una visita del presidente republicano a Taiwán, un viaje que ha dicho que espera realizar.

Taiwán es la cuestión territorial más delicada de China y una importante manzana de la discordia con Washington, que solo mantiene lazos no oficiales con Taipéi, pero está obligado por la ley estadounidense a proporcionar a la isla los medios para defenderse.

El Gobierno de Taiwán afirma que la República Popular China nunca ha gobernado la isla y, por tanto, no tiene derecho a reclamarla, y que solo sus 23 millones de habitantes pueden decidir su futuro.

(Reporte de Ben Blanchard y Michael Martina; información adicional de Sarah Wu en Taipei y Steve Holland en Washington; editado en español por Flora Gómez)