Giants 12, Dodgers 1

San Francisco Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 44 12 16 11 Totals 30 1 4 1 Wde Jr. 1b 4 3 3 0 C.Tylor 3b 3 0 0 0 Estrada ss 4 1 3 3 B.Zmmer cf 1 0 0 0 W.Wlson ss 2 2 1 2 Freeman 1b 3 0 2 1 Ystzmsk lf 5 0 0 0 Yurchak 1b 1 0 0 0 D.Vllar 2b 4 0 0 0 Thmpson cf 3 0 0 0 Aerbach 3b 1 0 1 1 B.Lewis 3b 1 0 0 0 J.Davis 3b 3 1 2 0 Mrtinez dh 3 0 0 0 G.Sntos 2b 1 0 0 0 M.Rojas ss 3 0 0 0 Johnson cf 5 1 2 2 M.Vrgas 2b 2 0 0 0 R.Perez c 3 1 1 0 J.Jones 2b 1 0 0 0 A.Wynns c 2 1 1 1 J.DLuca lf 3 0 0 0 Proctor dh 5 1 1 0 J.Ramos rf 3 1 1 0 Pscotty rf 2 1 1 2 Mazeika c 2 0 1 0 B.Sabol ph 1 0 0 0 Wlliams ss 1 0 0 0 Bricoto rf 2 0 0 0

San Francisco 040 020 231 - 12 LA Dodgers 000 001 000 - 1

E_Santos (1), Lewis (1), Jones (2). DP_San Francisco 2, Los Angeles 0. LOB_San Francisco 8, Los Angeles 2. 2B_Wade Jr. (4), Estrada (6), Wilson (2). HR_Wynns (3). CS_Davis (1).

IP H R ER BB SO

San Francisco Wood W, 1-1 5 1 0 0 0 6 Hjelle H, 1 3 3 1 1 0 4 Doval 1 0 0 0 0 1

Los Angeles Syndergaard L, 1-2 4 1-3 6 6 6 1 3 Rooney 1-3 1 0 0 1 1 Washington 1-3 1 0 0 0 0 Jackson 1 2-3 2 2 1 0 3 Bruihl 1-3 1 0 0 0 0 Bickford 2-3 3 3 3 0 1 Hagenman 1-3 1 0 0 0 1 Reed 1 1 1 1 1 2

Balk_Bickford.

Umpires_Home, Mike Muchlinski; First, Ryan Blakney; Second, Alex MacKay; Third, Chris Marco;.

T_2:41. A_8552