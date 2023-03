Dodgers 4, Guardians 2

Los Angeles Cleveland ab r h bi ab r h bi Totals 34 4 7 4 Totals 34 2 7 2 Peralta lf 3 1 2 3 St.Kwan lf 3 0 0 0 S.Dggar lf 2 0 0 0 R.Quinn lf 1 0 1 0 Heyward cf 3 1 1 0 Rosario ss 3 0 0 0 D.Avans cf 2 0 0 0 G.Arias ss 1 0 0 0 M.Muncy 3b 3 0 0 0 Ramirez 3b 3 0 0 0 J.Vivas 3b 2 0 0 0 Dav.Fry 3b 1 0 0 0 J.Otman rf 4 0 2 1 Jo.Bell 1b 3 0 1 0 Guthier 2b 1 0 0 0 Snqntin 1b 1 0 0 0 M.Busch 2b 4 0 1 0 J.Nylor dh 3 1 1 0 De.Mann 1b 3 0 0 0 Collins dh 1 0 0 0 Ry.Ward dh 2 0 0 0 Gnzalez rf 3 0 1 0 Bu.Reed dh 0 0 0 0 Placios rf 1 0 0 0 Hrnndez ss 2 1 1 0 Gimenez 2b 3 1 1 0 Yu.Diaz rf 1 0 0 0 T.Trner 2b 1 0 0 0 Fduccia c 2 1 0 0 Gllgher c 2 0 1 2 Viloria c 1 0 0 0 M.Straw cf 2 0 1 0 Brennan cf 1 0 0 0

LA Dodgers 130 000 000 - 4 Cleveland 020 000 000 - 2

E_Muncy (2), Arias (3). DP_Los Angeles 1, Cleveland 0. LOB_Los Angeles 9, Cleveland 6. 2B_Heyward (2), Outman (2), Hernandez (3), Gallagher (1). HR_Peralta (1). SB_Duggar (1), Outman (1), Hernandez (3), Brennan (3).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Kershaw W, 1-1 5 4 2 2 0 3 Graterol H, 3 1 2 0 0 0 0 Almonte H, 1 1 1 0 0 1 0 Miller H, 2 1 1-3 0 0 0 0 2 Suero S, 1-1 2-3 0 0 0 0 1

Cleveland McKenzie L, 1-3 4 1-3 6 4 4 1 4 Karinchak 1 1-3 0 0 0 0 1 Morillo 1-3 0 0 0 3 0 Herrin 1 2-3 1 0 0 1 1 Curry 1 1-3 0 0 0 0 3

HBP_by_Herrin (Mann).

WP_Herrin.

Balk_Graterol.

Umpires_Home, Gabe Morales; First, Tripp Gibson; Second, Paul Clemons; Third, Lew Williams;.

T_2:30. A_3818