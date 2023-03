Athletics 6, Angels 5

Oakland Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 31 6 8 5 Totals 38 5 13 5 To.Kemp 2b 3 1 1 0 Ta.Ward cf 4 2 2 2 Ty.Wade 2b 2 0 2 1 Whtfeld cf 1 0 0 0 C.Capel lf 3 0 0 0 Rengifo ss 3 1 3 2 N.Allen ss 2 0 0 0 Ar.Vera ss 1 0 0 0 Al.Diaz ss 2 0 0 1 J.Walsh rf 3 0 1 0 B.Roker rf 1 0 0 0 Barrera rf 1 0 0 0 Aguilar 1b 2 1 0 0 Renfroe dh 3 0 2 1 T.Broks 1b 1 0 0 0 K.Padlo dh 1 0 0 0 Pterson 3b 1 1 0 0 Ja.Lamb 1b 4 0 0 0 K.Smith 3b 0 0 0 0 Cabbage 1b 1 0 1 0 Lureano rf 3 1 2 1 M.Thiss c 3 0 0 0 P.Reyes lf 0 1 0 0 Emmrson c 1 0 1 0 Lnglers c 2 0 0 0 M.Mniak lf 4 0 0 0 K.McCnn c 2 0 1 0 Jackson lf 1 0 0 0 Escrche pr 0 1 0 0 Fltcher 2b 4 1 2 0 Ry.Noda dh 3 0 0 0 J.Gomez 2b 1 0 0 0 Es.Ruiz cf 2 0 2 2 Li.Soto 3b 1 1 1 0 C.Pache cf 2 0 0 0 Blakely 3b 1 0 0 0

Oakland 110 200 002 - 6 LA Angels 130 100 000 - 5

E_Cabbage (1), Soto (2). DP_Oakland 0, Los Angeles 2. LOB_Oakland 5, Los Angeles 12. 2B_Wade (2), Rengifo (3), Walsh (4), Emmerson (2), Fletcher (1). HR_Ward (2), Rengifo (2). SB_Kemp (2), Ruiz (5), Fletcher (1). CS_Smith (1), Ruiz (1). SF_Diaz, Rengifo. PO_Laureano.

IP H R ER BB SO

Oakland Oller 2 6 4 4 3 1 Briggs 1 0 0 0 1 0 Jackson 1 2 1 1 1 1 Jimenez 1 2 0 0 0 0 Ginn W, 1-0 3 1 0 0 0 1 Garcia S, 1-1 1 2 0 0 0 1

Los Angeles Mederos 2 3 2 2 1 1 Warren H, 1 1 0 0 0 0 1 Joyce H, 1 2-3 1 2 2 1 2 Kristofak BS, 0-1 1-3 1 0 0 0 0 Herget H, 1 1 0 0 0 0 1 Wantz H, 2 1 0 0 0 1 2 Erla L, 0-1, BS, 0-2 2 2-3 3 2 0 2 0 Dashwood 1-3 0 0 0 0 1

HBP_by_Joyce (Noda).

WP_Joyce 2.

Umpires_Home, Nick Mahrley; First, Jordan Baker; Second, Alfonso Marquez; Third, Jim Wolf;.

T_2:48. A_5096