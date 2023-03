Astros 2, Marlins 1

Miami Houston ab r h bi ab r h bi Totals 31 1 6 0 Totals 29 2 5 2 J.Berti 2b 1 0 1 0 McCrmck rf 3 1 1 1 Chs Jr. cf 4 0 0 0 J.Drden rf 1 0 0 0 Gurriel 1b 3 0 1 0 Je.Pena ss 3 0 1 1 Jhnston 1b 1 0 0 0 Whtcomb ss 1 0 0 0 D L Crz dh 3 0 1 0 Bregman 3b 3 0 0 0 Burdick dh 1 0 0 0 R.Bnnon 3b 1 0 0 0 Sanchez lf 3 0 1 0 J.Abreu 1b 3 0 2 0 Lttrell lf 1 0 1 0 Hensley lf 2 0 0 0 Stllngs c 3 0 0 0 J.Myers cf 3 0 0 0 Barstad c 1 0 0 0 Kor.Lee dh 2 1 1 0 Iglsias ss 3 0 0 0 Ya.Diaz dh 1 0 0 0 J.Dvers ss 1 0 1 0 M.Dubon 2b 3 0 0 0 Hampson 3b 3 0 0 0 Mldnado c 2 0 0 0 Hnojosa 2b 1 0 0 0 Salazar c 1 0 0 0 B.Mller rf 2 1 0 0

Miami 000 000 010 - 1 Houston 002 000 00(x) - 2

DP_Miami 0, Houston 1. LOB_Miami 7, Houston 4. 2B_Sanchez (5), McCormick (4), Pena (1), Abreu 2 (6). SB_Berti (3), Lee (2). CS_Berti (2).

IP H R ER BB SO

Miami Luzardo L, 1-2 5 4 2 2 0 5 Puk 1 1 0 0 1 1 Nardi 2 0 0 0 0 4

Houston Blanco W, 2-0 3 1 0 0 1 3 Neris H, 2 1 1 0 0 0 0 Taylor H, 1 1 0 0 0 0 0 Garcia S, 1-1 4 4 1 1 2 3

HBP_by_Garcia (Berti).

Balk_Garcia.

Umpires_Home, Edwin Moscoso; First, Ron Kulpa; Second, Angel Hernandez; Third, Jonathan Parra;.

T_2:07. A_2551