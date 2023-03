Angels 7, Diamondbacks 1

Los Angeles Arizona ab r h bi ab r h bi Totals 42 7 14 7 Totals 31 1 5 1 Phllips cf 4 1 2 1 K.Marte 2b 2 0 1 0 Stewart cf 2 0 0 0 Perdomo ss 1 1 0 0 B.Drury 1b 4 0 0 1 Grr Jr. dh 4 0 1 1 T.Jones 1b 0 0 0 0 J.Rojas 3b 1 0 0 0 Urshela ss 3 1 2 0 E.Rvera 3b 2 0 0 0 Plcncia ss 1 0 0 0 C.Wlker 1b 2 0 0 0 A.Rndon 3b 4 1 3 1 Higgins 1b 2 0 0 0 D.Gzman 3b 1 1 0 0 K.Lewis lf 2 0 2 0 J.Adell lf 4 2 1 2 Dzenack lf 2 0 0 0 Mrtinez lf 1 0 0 0 Carroll cf 1 0 0 0 O'Hoppe c 4 0 2 2 J.Hager 2b 2 0 1 0 Wallach c 1 0 0 0 N.Ahmed ss 2 0 0 0 E.Quero dh 4 0 1 0 W.Ptino cf 2 0 0 0 Mulrine dh 1 0 0 0 P.Smith rf 2 0 0 0 J.Adams rf 3 1 2 0 Fltcher rf 1 0 0 0 Plmeiro rf 1 0 1 0 G.Mreno c 1 0 0 0 Vlzquez 2b 3 0 0 0 Herrera c 2 0 0 0 K.Ksser 2b 1 0 0 0

LA Angels 301 102 000 - 7 Arizona 000 000 010 - 1

E_Castro (1), Moreno (2). DP_Los Angeles 0, Arizona 0. LOB_Los Angeles 12, Arizona 8. 2B_Urshela (1), Rendon 2 (3), O'Hoppe (2), Palmeiro (1), Gurriel Jr. (3). 3B_Phillips (2), Marte (1). HR_Adell (4). SB_Adams 2 (4).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Anderson W, 1-0 6 3 0 0 2 4 Moore 1 0 0 0 0 1 Tepera 1 1 1 1 1 2 Estevez 1 1 0 0 0 3

Arizona Davies L, 0-2 3 2-3 7 5 5 1 6 Clay 2-3 1 0 0 2 0 Vargas 2-3 2 0 0 0 1 Mantiply 1 3 2 2 0 2 Hendrix 1 0 0 0 0 3 Castro 1 0 0 0 1 0 Ginkel 1 1 0 0 0 1

HBP_by_Estevez (Fletcher).

WP_Mantiply, Tepera.

Umpires_Home, Brock Ballou; First, Doug Eddings; Second, Cory Blaser; Third, Pat Hoberg;.

T_2:43. A_6286