Reds 10, Angels 0

Los Angeles Cincinnati ab r h bi ab r h bi Totals 25 0 4 0 Totals 31 10 12 9 Ta.Ward lf 4 0 0 0 J.India 2b 4 1 3 3 Rengifo 2b 3 0 1 0 J.Votto dh 4 0 0 0 T.Jones 1b 3 0 0 0 W.Myers 1b 4 2 2 2 Renfroe rf 2 0 0 0 Stphnsn c 4 0 1 0 Urshela 3b 3 0 1 0 J.Frley rf 4 1 1 0 O'Hoppe c 2 0 0 0 K.Nwman ss 4 2 2 1 K.Padlo dh 3 0 0 0 T.Fredl lf 2 2 1 0 J.Adams cf 2 0 0 0 S.Steer 3b 2 1 1 2 Fltcher ss 3 0 2 0 C.Pnder lf 3 1 1 1

LA Angels 000 000 000 - 0 Cincinnati 001 810 00(x) - 10

E_Ward (1). DP_Los Angeles 0, Cincinnati 1. LOB_Los Angeles 8, Cincinnati 6. 2B_Rengifo (2), Fraley (3), Steer (5), Pinder (2). HR_Myers (1). SB_India (3), Friedl (3).

IP H R ER BB SO

Los Angeles Silseth 3 1-3 8 8 8 1 2 Vieaux 2-3 2 1 0 0 2 Kalish 1 2 1 1 1 3 Holder 1 0 0 0 0 1 Valdez 1-3 0 0 0 0 0

Cincinnati Lodolo 6 3 0 0 3 8 Sanmartin 1 1 0 0 0 1

Umpires_Home, Nic Lentz; First, Malachi Moore; Second, Brock Ballou; Third, John Bacon; .

T_2:25. A_4011