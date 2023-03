Rangers 5, Guardians 5

Cleveland Texas ab r h bi ab r h bi Totals 32 5 11 4 Totals 28 5 8 4 St.Kwan lf 3 0 1 0 M.Smien 2b 3 0 0 0 Rosario dh 4 0 0 0 E.Duran ss 1 0 1 2 Ramirez 3b 4 1 2 0 C.Sager ss 3 1 2 0 J.Nylor 1b 3 2 3 2 McCrthy 1b 1 0 0 0 M.Pries 1b 1 0 0 0 Na.Lowe 1b 3 0 0 0 Gnzalez rf 3 2 3 0 A.Grcia rf 3 0 0 0 Placios rf 1 0 0 0 Jo.Jung 3b 3 1 3 0 Brennan cf 3 0 1 1 Jo.Heim c 2 0 0 0 R.Quinn cf 1 0 0 0 Sa.Leon c 1 1 1 1 G.Arias ss 3 0 1 1 Grssman lf 2 0 0 0 M.Znino c 3 0 0 0 Frazier lf 1 1 1 0 Freeman 2b 3 0 0 0 M.Grver dh 3 0 0 1 J.Smith cf 2 1 0 0

Cleveland 010 202 000 - 5 Texas 000 100 400 - 5

DP_Cleveland 1, Texas 2. LOB_Cleveland 4, Texas 3. 2B_Ramirez (1), Duran (6), Jung 2 (5), Frazier (3). HR_Naylor (2). CS_Brennan (1), Jung (1).

IP H R ER BB SO

Cleveland Gaddis 3 2-3 3 1 1 0 6 Kelly 1-3 1 0 0 0 0 Clase 1 0 0 0 0 1 Morgan 2 4 4 4 1 1

Texas Dunning 6 10 5 5 0 4 Barlow 1 0 0 0 1 2 Hearn 1 1 0 0 0 0

PB_Leon.

Umpires_Home, Stu Scheurwater; First, Chris Guccione; Second, Mark Ripperger; Third, Alex MacKay; .

T_. A_4185