Pirates 7, Red Sox 5

Pittsburgh Boston ab r h bi ab r h bi Totals 40 7 11 5 Totals 32 5 7 5 Ji-.Bae cf 5 1 2 0 C.Arryo 2b 3 0 1 0 R.Cstro ss 4 2 1 0 N.Sgard 2b 1 1 0 1 Swinski lf 4 1 1 0 R.Dvers 3b 3 1 1 0 C.Young cf 1 0 0 0 Goodrum 3b 1 0 0 0 Andujar 1b 5 1 1 2 J.Trner dh 2 1 1 0 SmtNjgb dh 4 1 3 2 M.Wlson dh 1 0 1 1 Gterrez dh 1 0 0 0 T.Casas 1b 2 0 0 1 Mathias 2b 2 1 0 0 D.Palka 1b 2 0 1 1 D.Maggi 3b 1 0 0 0 A.Dvall cf 3 0 1 1 Swggrty rf 4 0 1 1 McDnugh cf 1 0 0 0 Escotto 2b 1 0 0 0 R.Tapia lf 2 0 0 0 C.Owngs 3b 3 0 0 0 Ftzgrld lf 1 0 0 0 Ca.Bins c 1 0 0 0 Rfsnydr rf 2 0 0 0 Plwecki c 4 0 2 0 N.Crook rf 1 1 0 0 McGuire c 2 0 0 0 Hmilton c 1 1 1 0 Hrnndez ss 3 0 0 0 Ch.Koss ss 1 0 0 0

Pittsburgh 200 122 000 - 7 Boston 101 000 012 - 5

E_Plawecki (1), Duvall (1), Tapia (1), Hernandez (1). DP_Pittsburgh 1, Boston 0. LOB_Pittsburgh 10, Boston 8. 2B_Plawecki (2), Duvall (1). 3B_Suwinski (1). HR_Andujar (1). SB_Castro (1), Smith-Njigba (2), Mathias (2), Swaggerty (1), Tapia (3). SF_Casas.

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Ortiz W, 1-1 3 3 2 2 2 2 Underwood Jr. 1 1-3 1 0 0 0 0 Holderman H, 2 2-3 0 0 0 0 0 Zastryzny 1 0 0 0 0 1 Hernandez 1 0 0 0 0 2 Perdomo 1 1 1 1 2 1 Bolton 1 2 2 2 2 1

Boston Whitlock 3 3 2 0 1 3 Jansen L, 0-1 1 0 1 0 1 1 Schreiber 2-3 3 2 2 0 1 Scroggins 1-3 0 0 0 1 0 Brasier 1 3 2 2 0 1 Kelly 1 2 0 0 0 0 Sherriff 1 0 0 0 0 1 Nail 1 0 0 0 0 1

HBP_by_Schreiber (Mathias).

Balk_Perdomo.

Umpires_Home, Marvin Hudson; First, Brian O'Nora; Second, Jansen Visconti; Third, Ben May; .

T_2:47. A_7845