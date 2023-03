Phillies 14, Orioles 6

Baltimore Philadelphia ab r h bi ab r h bi Totals 34 6 6 6 Totals 39 14 15 14 T.Vavra 1b 2 1 0 0 B.Stott 2b 4 1 1 0 C.Terry 1b 0 0 0 0 W.Tffey 2b 1 0 0 0 Hndrson ss 2 2 1 3 Hoskins 1b 3 2 2 4 Crmpton ss 1 0 0 0 W.Wlson 1b 1 1 1 1 J.McCnn c 2 1 1 0 Al.Bohm 3b 4 1 2 2 Handley c 2 0 0 0 V.Mchin ss 0 1 0 0 J.Lster 3b 4 0 0 1 Cstllns rf 4 1 2 0 Gi.Lara 3b 0 0 0 0 Guthrie rf 1 0 0 0 McKenna rf 4 0 1 1 B.Marsh dh 3 1 0 0 Nustrom rf 1 0 0 0 Da.Hall dh 1 0 1 2 Cameron cf 2 1 0 0 Ed.Sosa cf 3 2 2 0 Fontana cf 1 0 0 0 Quirion c 1 0 0 0 Wstburg 2b 3 0 1 0 Hrrison ss 4 1 1 2 G.Cllen 2b 1 0 0 0 Alifano 3b 1 0 0 0 Kjrstad dh 4 1 2 1 Ja.Cave lf 2 1 1 2 Grenier ph 1 0 0 0 Kingery cf 2 0 0 0 C.Cwser lf 4 0 0 0 J.Hicks c 2 1 1 1 Clemens lf 2 1 1 0

Baltimore 200 310 000 - 6 Philadelphia 074 000 30(x) - 14

E_Terry (1), Stott (3). DP_Baltimore 1, Philadelphia 0. LOB_Baltimore 11, Philadelphia 7. 2B_Kjerstad 2 (4), Hoskins (2), Bohm (4), Castellanos 2 (3), Sosa (2), Clemens (2). 3B_Westburg (1), Cave (3). HR_Henderson (1), Hoskins (4), Bohm (4). SB_McCann (1), Cameron (1), Sosa (2).

IP H R ER BB SO

Baltimore Bradish L, 0-1 2 1-3 9 9 9 1 2 Knight 1-3 3 2 2 0 0 Elliott 1-3 0 0 0 0 0 Bautista 2-3 0 0 0 3 1 Politi 1 1-3 0 0 0 1 0 Hall 1 2-3 3 3 1 1 4 McGinness 1 1-3 0 0 0 0 1

Philadelphia Walker 1 1-3 2 2 1 1 1 Uelmen W, 2-0 2-3 0 0 0 1 1 Marte 1 0 0 0 2 0 Brogdon 1-3 2 3 3 1 1 Hernandez 2-3 1 0 0 0 1 Dominguez 1 1 1 1 1 1 Soto 1 0 0 0 1 3 Kimbrel 1 0 0 0 1 2 Schultz 2-3 0 0 0 2 1 Perkins 1-3 0 0 0 0 0 Russell 1 0 0 0 0 3

Umpires_Home, Shane Livensparger; First, Dan Iassogna; Second, James Hoye; Third, Phil Cuzzi;.

T_3:20. A_8144