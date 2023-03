Diamondbacks 7, White Sox 3

Arizona Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 32 7 11 7 Totals 35 3 10 3 Carroll cf 3 0 2 2 E.Andrs 2b 3 0 0 0 Johnson cf 0 1 0 0 Mrsnick cf 1 0 0 0 C.Kelly c 0 0 0 0 G.Shets 1b 3 0 1 0 Higgins c 2 0 2 2 Hcknbrg c 1 0 0 0 E.Rvera dh 2 0 0 1 Bnntndi lf 3 1 1 0 C.Wlker 1b 4 0 0 0 Cstillo 2b 1 0 1 0 Cntcllo 3b 1 0 0 0 Jimenez rf 1 0 0 0 P.Evans 1b 5 1 2 0 Haseley rf 3 1 3 0 Perdomo ss 2 1 1 0 Grandal c 3 0 1 0 C.Torin ss 1 0 0 0 Alberto 3b 2 1 2 3 J.Hager 2b 4 1 2 2 Gnzalez 3b 2 0 0 0 Roberts lf 3 0 0 0 O.Colas dh 4 0 0 0 Vkovich lf 1 0 0 0 Rmllard ss 2 0 0 0 Cstillo rf 3 2 1 0 Gnzalez ss 2 0 1 0 Rberson rf 1 1 1 0 Hmilton cf 3 0 0 0 Neslony lf 1 0 0 0

Arizona 040 100 020 - 7 Chicago WS 000 300 000 - 3

E_Remillard (1). DP_Arizona 1, Chicago 2. LOB_Arizona 9, Chicago 6. 2B_Carroll (5), Higgins (4), Evans 2 (3), Hager (3), Haseley (4). HR_Alberto (2). SB_Carroll (3), Perdomo (2), Castillo (1). CS_Hager (1). SF_Rivera.

IP H R ER BB SO

Arizona Jarvis W, 2-0 4 2-3 5 3 3 0 5 Nelson H, 3 1 2-3 2 0 0 0 1 Frias H, 3 1 2-3 3 0 0 0 2 Vargas 1 0 0 0 0 1

Chicago German L, 0-1 1 1-3 6 4 4 1 1 Shaw 1 2-3 1 0 0 2 1 Santos 1 0 1 0 1 0 Cronin 1 0 0 0 1 1 Ramsey 2 2 0 0 0 1 Navarro 1 2 2 2 1 2 Perez 1 0 0 0 0 1

HBP_by_Santos (Kelly).

Umpires_Home, Lew Williams; First, Todd Tichenor; Second, Nate Tomlinson; Third, Dan Merzel; .

T_. A_5231