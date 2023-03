Braves 6, Rays 5

Tampa Bay Atlanta ab r h bi ab r h bi Totals 36 5 12 5 Totals 35 6 13 6 Ya.Diaz 1b 3 1 2 2 O.Albes 2b 4 0 2 1 Edwards 1b 1 0 1 0 Shwmake 2b 0 0 0 1 W.Frnco ss 3 0 0 0 M.Olson 1b 4 1 2 2 Wlliams ss 2 0 0 0 Casteel 1b 1 0 0 0 Br.Lowe dh 2 1 1 1 A.Riley 3b 3 0 0 0 Tr.Gray dh 2 0 0 0 Adranza 3b 0 0 0 0 Ramirez lf 3 0 1 0 d'Arnud c 3 0 1 0 Crdenas lf 1 0 1 0 J.Hdson c 1 0 0 0 M.Mrgot rf 3 0 1 0 Hrrs II cf 4 0 0 0 Wthrspn rf 1 0 1 0 M.Ozuna dh 3 2 3 0 F.Mejia c 2 0 0 0 Sanchez dh 0 0 0 0 Ni.Dini c 2 0 0 0 Rosario lf 3 1 1 0 T.Walls 3b 2 2 2 1 J.Lplow lf 1 0 0 0 Cminero 3b 1 0 0 0 K.Pllar rf 3 0 0 1 Jo.Siri cf 2 1 1 1 Paolini rf 1 1 1 0 S.Ssaki cf 2 0 1 0 Grissom ss 4 1 3 1 Clbrson 2b 2 0 0 0 Clmnrez 2b 2 0 0 0

Tampa Bay 130 100 000 - 5 Atlanta 021 200 01(x) - 6

E_Franco (1). DP_Tampa Bay 1, Atlanta 3. LOB_Tampa Bay 7, Atlanta 10. 2B_Walls (1), Sasaki (1), Rosario (1), Paolini (2). HR_Diaz (2), Lowe (3), Walls (1), Olson (6). SB_Margot (1), Harris II (2), Grissom (2). SF_Shewmake.

IP H R ER BB SO

Tampa Bay Eflin 3 1-3 7 4 4 0 1 Kelley BS, 0-1 2-3 3 1 1 0 0 Poche 1 1 0 0 1 2 Faucher 1 0 0 0 0 2 Hembree 1 0 0 0 2 1 Crick L, 0-1 1 2 1 1 1 1

Atlanta Wright 2 2-3 5 4 4 0 0 Young 1-3 0 0 0 0 0 Anderson 1 1 1 1 0 0 Smith-Shawver 2 2 0 0 2 3 Yates 1 0 0 0 1 1 Jimenez W, 1-0 1 2 0 0 0 1 Minter S, 1-1 1 2 0 0 0 1

Umpires_Home, Erich Bacchus; First, Andy Fletcher; Second, Chris Segal; Third, Junior Valentine; .

T_. A_6081