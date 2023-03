Royals 8, Rockies 5

Kansas City Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 34 8 10 8 Totals 39 5 13 5 K.Isbel cf 3 1 2 2 E.Tovar ss 3 0 2 0 Alxnder 1b 2 0 0 0 C.Mntes 2b 2 1 1 0 Olvares rf 3 0 1 0 K.Brynt rf 2 0 0 0 P.Bates rf 2 0 0 0 Boswell rf 2 1 1 1 M.Mssey 2b 2 1 1 0 McMahon 2b 3 0 1 1 J.Gzman 2b 2 0 0 0 Dr.Romo c 2 1 1 0 F.Reyes lf 2 2 1 3 Montero 3b 4 0 1 0 Bradley lf 1 0 0 0 Da.Cope ph 1 0 0 0 M.Beaty 3b 2 1 0 0 M.Tglia 1b 4 0 0 0 J.Means 3b 1 0 0 0 N.Jones 3b 5 0 2 2 N.Prtto 1b 3 0 1 0 B.Doyle cf 3 0 1 1 Ramirez cf 1 0 0 0 B.Srven c 3 0 0 0 J.Reetz c 2 1 0 1 C.Kiser ss 1 0 0 0 L.Prter c 2 0 1 0 Za.Veen lf 3 1 2 0 Jo.Rave dh 1 0 0 1 J.Hrron lf 1 1 1 0 Cropley dh 2 0 0 0 C.Dngan ss 2 2 2 1 Tolbert ss 1 0 1 0

Kansas City 040 040 000 - 8 Colorado 001 000 013 - 5

E_Bates (1), Reyes (1), Pratto (1), Ramirez (1). DP_Kansas City 2, Colorado 2. LOB_Kansas City 4, Colorado 11. 2B_Isbel (4), Dungan 2 (3), Romo (1), Jones (2), Doyle (2). HR_Reyes (3). SB_Isbel (2), Tolbert (3), Veen (8). SF_Rave.

IP H R ER BB SO

Kansas City Kowar W, 1-1 3 3 1 1 0 5 Garrett H, 2 1 2 0 0 0 1 Staumont 1 2 0 0 0 0 Coleman 1 0 0 0 1 2 Wittgren 2 2 1 0 1 1 Snider 2-3 4 3 3 1 2 Wallace S, 2-2 1-3 0 0 0 0 0

Colorado Feltner L, 0-2 4 2-3 8 8 8 2 2 Allen 1 1-3 2 0 0 0 1 Johnson 1 0 0 0 0 3 Lamet 1 0 0 0 0 1 Mears 1 0 0 0 1 2

HBP_by_Kowar (Bryant), Feltner (Beaty).

Umpires_Home, John Libka; First, Doug Eddings; Second, Chris Guccione; Third, Chad Whitson;.

T_2:35. A_7982