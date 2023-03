Rangers 6, Angels 2

Texas Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 38 6 12 6 Totals 31 2 7 2 M.Smien 2b 3 1 1 2 M.Mniak lf 3 0 1 0 Tstsugo 1b 2 0 1 1 J.Adell lf 2 0 0 0 C.Sager ss 3 0 1 0 Urshela ss 3 0 0 0 Sa.Huff c 2 0 0 0 Vlzquez ss 1 1 1 0 Na.Lowe 1b 3 0 2 0 J.Walsh rf 3 0 1 0 Hrnndez rf 2 0 0 0 Barrera rf 0 1 0 0 A.Grcia rf 2 0 0 0 A.Rndon dh 2 0 0 0 Ornelas 2b 1 0 1 0 Cabbage dh 0 0 0 0 M.Grver dh 3 0 0 0 M.Thiss 1b 2 0 0 0 Frazier dh 1 1 1 0 Plmeiro 1b 1 0 1 2 Jo.Heim c 3 0 0 0 O'Hoppe c 3 0 1 0 C.Culey ss 1 1 1 1 Wallach c 1 0 0 0 Grssman lf 3 0 1 0 Li.Soto 2b 3 0 1 0 E.Duran lf 1 2 1 1 J.Gomez 2b 1 0 0 0 J.Smith 3b 3 0 1 0 T.Jones 3b 2 0 0 0 G.Chney 3b 1 0 0 1 K.Padlo 3b 1 0 0 0 Thmpson cf 3 1 1 0 Phllips cf 3 0 1 0 Mrtinez cf 1 0 0 0 J.Adams cf 0 0 0 0

Texas 000 020 130 - 6 LA Angels 000 000 020 - 2

E_Heim (2). DP_Texas 2, Los Angeles 0. LOB_Texas 6, Los Angeles 8. 2B_Ornelas (6), Frazier (2), Soto (1). 3B_Duran (1). HR_Semien (1). SB_Phillips (2). CS_Ornelas (2). PO_Ornelas.

IP H R ER BB SO

Texas Lee 1 1-3 1 0 0 1 2 King 2 1-3 2 0 0 1 4 Barlow W, 1-0 1 1-3 2 0 0 0 3 Kennedy H, 4 1 0 0 0 1 0 Church H, 2 1 0 0 0 0 1 Sborz 2-3 2 2 2 2 2 Leclerc S, 2-2 1 1-3 0 0 0 1 2

Los Angeles Canning 4 2-3 2 0 0 1 4 Tepera L, 1-1 1-3 3 2 2 0 0 Moore 1 2 1 1 0 0 Estevez 1 1 0 0 0 2 Barria 2 4 3 3 0 1

Balk_Sborz.

Umpires_Home, Bill Miller; First, Cory Blaser; Second, Jordan Baker; Third, Edwin Jimenez;.

T_2:37. A_8625