Padres 11, Brewers 6

Milwaukee San Diego ab r h bi ab r h bi Totals 37 6 10 5 Totals 35 11 11 10 T.Nquin rf 3 1 1 2 Tts Jr. rf 3 1 2 1 Dvanney 3b 1 0 0 0 Da.Dahl rf 2 1 2 2 W.Admes ss 4 0 0 0 Ju.Soto lf 3 0 0 0 Collins 2b 1 0 0 0 T.Lopes lf 1 0 0 1 J.Wnker dh 4 0 3 1 Machado 3b 3 1 2 2 H.Mndez ph 1 0 0 0 B.Dixon 3b 1 1 0 0 Lu.Voit 1b 4 0 1 1 Bgaerts ss 3 1 1 0 Frnndez rf 1 0 1 0 Merrill ss 2 0 0 0 Cntrras c 1 1 0 0 Crnwrth 1b 3 1 1 2 Nvrreto c 2 0 1 0 Sverino c 1 0 0 0 Brsseau 3b 2 2 1 0 Ne.Cruz dh 3 0 0 0 Perkins cf 2 0 0 0 R.Rvelo dh 0 0 0 0 O.Mller cf 2 0 0 0 Grisham cf 3 0 1 1 Snglton 1b 2 0 0 0 J.Azcar cf 1 0 0 0 B.Trang 2b 3 1 1 1 Ha-.Kim 2b 3 1 0 0 Sk.Bolt lf 1 0 0 0 M.Btten 2b 0 1 0 0 J.Wemer lf 3 1 1 0 Cmpsano c 2 2 2 1 Mnstrio ss 0 0 0 0 A.Rivas 1b 1 1 0 0

Milwaukee 050 010 000 - 6 San Diego 001 241 03(x) - 11

E_Devanney (1), Monasterio (1). DP_Milwaukee 0, San Diego 0. LOB_Milwaukee 10, San Diego 5. 2B_Winker (1), Dahl (2), Machado (2), Grisham (2), Campusano (1). HR_Machado (1), Cronenworth (2), Campusano (2). SB_Brosseau (1), Miller (1), Dixon (1). SF_Lopes. PO_Lopes.

IP H R ER BB SO

Milwaukee Wilson 4 7 5 5 0 4 Cousins L, 0-3 1 2 2 2 0 1 Guerra 1 1 1 0 0 1 Strzelecki 1 0 0 0 2 2 Payamps 1-3 1 3 3 1 0 Peguero 2-3 0 0 0 0 2

San Diego Honeywell Jr. 3 2-3 5 5 5 4 5 Mayberry 1-3 1 0 0 1 1 Lugo W, 1-0 1 1 1 1 0 2 Hill H, 2 1 1 0 0 0 1 Tapia H, 2 1 0 0 0 0 0 Lopez H, 2 1 0 0 0 1 3 Kerr 1 2 0 0 0 2

HBP_by_Payamps (Rivas).

WP_Lopez, Lugo, Peguero.

Balk_Payamps.

Umpires_Home, Tripp Gibson; First, Jacob Metz; Second, David Arrieta; Third, Chris Marco;.

T_2:54. A_9828