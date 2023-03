Orioles 8, Pirates 0

Pittsburgh Baltimore ab r h bi ab r h bi Totals 32 0 5 0 Totals 34 8 12 7 On.Cruz ss 4 0 0 0 Frazier dh 3 1 1 0 Rynolds lf 3 0 0 0 Bncosme dh 1 0 0 0 Mtchell rf 1 0 0 0 Rtschmn c 4 1 2 2 Ji.Choi dh 3 0 1 0 Handley c 1 0 0 0 Ca.Bins ph 1 0 1 0 Mntcstl 1b 4 1 1 0 Santana 1b 3 0 1 0 Hndrson 3b 2 1 1 0 Hineman c 1 0 0 0 M.Wgner 3b 1 0 0 0 K.Hayes 3b 3 0 1 0 R.Urias 2b 3 0 0 0 Gnzales 3b 1 0 0 0 C.Norby 2b 1 0 0 0 Swinski cf 3 0 1 0 J.Mateo ss 2 1 1 0 D.Maggi 1b 1 0 0 0 Hlliday ss 1 0 1 0 Con.Joe rf 3 0 0 0 N.Mzara rf 3 2 2 2 A.Hdges c 2 0 0 0 Beavers rf 1 0 1 0 Swggrty cf 0 0 0 0 McKenna cf 2 0 1 1 Ji-.Bae 2b 2 0 0 0 J.Fbian cf 1 0 0 0 Marcano ss 1 0 0 0 Kjrstad lf 3 1 1 2 Nustrom lf 1 0 0 0

Pittsburgh 000 000 000 - 0 Baltimore 230 030 00(x) - 8

E_Reynolds (1), Joe (1). DP_Pittsburgh 1, Baltimore 0. LOB_Pittsburgh 6, Baltimore 6. 2B_Hayes (1), Mountcastle (6), Mazara (2). HR_Rutschman (3), Kjerstad (4). SB_Mateo (1).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Velasquez L, 0-1 4 7 7 7 4 3 Moreta 1 2 1 1 0 1 Contreras 3 3 0 0 0 4

Baltimore Gibson W, 2-0 5 3 0 0 0 7 Baker 1 1 0 0 0 1 Krehbiel 1 0 0 0 0 1 Baumann 1 0 0 0 1 2 Vespi 1 1 0 0 0 1

Umpires_Home, Emil Jimenez; First, Jansen Visconti; Second, Jeremie Rehak; Third, Junior Valentine;.

T_2:22. A_5165