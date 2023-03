Braves 5, Twins 0

Atlanta Minnesota ab r h bi ab r h bi Totals 32 5 6 5 Totals 29 0 2 0 O.Albes dh 4 2 2 1 D.Slano dh 4 0 0 0 Shwmake ss 4 1 1 0 C.Crrea ss 3 0 0 0 S.Mrphy c 4 0 0 0 Camargo ph 1 0 0 0 M.Ozuna lf 3 1 1 3 K.Frmer 3b 4 0 0 0 A.Mritz lf 1 0 1 0 M.Kpler rf 1 0 0 0 Hlliard cf 2 1 0 0 LaMarre rf 2 0 1 0 J.Lplow rf 3 0 0 0 M.Tylor cf 4 0 0 0 Adranza 2b 4 0 0 0 Garlick lf 3 0 1 0 Fuentes 1b 3 0 1 1 J.Gallo 1b 3 0 0 0 Sanchez 3b 3 0 0 0 Jeffers c 1 0 0 0 K.Ogans 3b 1 0 0 0 N.Grdon 2b 3 0 0 0

Atlanta 113 000 000 - 5 Minnesota 000 000 000 - 0

E_Shewmake (1), Miller (1), Gallo (1). DP_Atlanta 1, Minnesota 0. LOB_Atlanta 5, Minnesota 5. HR_Albies (3), Ozuna (1). SB_Hilliard (1). CS_Luplow (1), Ogans (1).

IP H R ER BB SO

Atlanta Fried W, 3-0 6 1-3 1 0 0 2 5 McHugh 1 1-3 0 0 0 1 1 Tonkin 1-3 0 0 0 0 0 Lee 1 1 0 0 0 2

Minnesota Maeda L, 0-1 4 5 5 5 2 5 Hoffman 2 0 0 0 1 2 Nolin 1 0 0 0 0 0 Blackwood 1 1 0 0 1 1 Lopez 1 0 0 0 0 0

Umpires_Home, Robert Nunez; First, Andy Fletcher; Second, Ben May; Third, Erich Bacchus; .

T_2:15. A_6364