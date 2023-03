Reds 7, Guardians 1

Cleveland Cincinnati ab r h bi ab r h bi Totals 31 1 5 1 Totals 33 7 10 7 St.Kwan lf 3 0 2 0 J.India 2b 4 1 2 2 E.Cripa lf 1 0 0 0 J.Votto 1b 2 0 1 0 Rosario ss 3 0 0 0 M.Trana 1b 1 0 0 0 Ramirez ss 1 0 0 0 W.Myers rf 4 0 1 0 Ramirez 3b 3 0 1 0 Hopkins rf 0 1 0 0 E.Prroy 3b 1 0 0 0 Stphnsn c 4 0 2 1 Jo.Bell dh 2 0 0 0 J.Frley lf 4 1 1 2 S.Rmero dh 1 1 0 0 W.Bnson cf 4 0 0 0 J.Nylor 1b 3 0 1 1 S.Steer 3b 3 0 0 0 Cntrras 1b 1 0 0 0 Qintana 3b 1 0 0 0 Brennan rf 3 0 0 0 C.Csali dh 2 2 1 0 G.Arias 2b 3 0 0 0 Cllahan dh 1 0 0 0 Gllgher c 2 0 0 0 Barrero ss 2 2 2 2 Lvstida c 1 0 0 0 J.Trres ss 1 0 0 0 M.Straw cf 2 0 1 0 Gnzalez cf 1 0 0 0

Cleveland 000 000 100 - 1 Cincinnati 003 200 20(x) - 7

E_Gallagher (1), Steer (4), Torres (2). DP_Cleveland 1, Cincinnati 3. LOB_Cleveland 4, Cincinnati 5. 2B_Casali (2), Barrero (2). 3B_Barrero (2). HR_Fraley (3). SB_Romero (1), Votto (1), Fraley (4).

IP H R ER BB SO

Cleveland Civale L, 2-2 3 2-3 5 3 3 1 4 Hanner 1-3 2 2 2 1 0 Morgan 1 1 0 0 0 2 Curry 2 2 2 2 1 1 Kelly 1 0 0 0 0 2

Cincinnati Ashcraft W, 2-1 4 2 0 0 0 5 Sousa 1 0 0 0 0 0 Law 1 2 0 0 0 0 Kuhnel 1 1 1 1 1 1 Strickland 1 0 0 0 0 1 Farmer 1 0 0 0 0 3

PB_Lavastida.

Umpires_Home, Tom Hanahan; First, Brian Walsh; Second, Mike Muchlinski; Third, Jose Navas;.

T_2:24. A_5441