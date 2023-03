Mets 6, Marlins 1

Miami New York ab r h bi ab r h bi Totals 30 1 5 1 Totals 30 6 7 5 Hampson cf 2 1 0 0 B.Nimmo cf 2 1 1 1 Sanchez rf 3 0 0 0 Lcastro cf 2 0 0 0 D L Crz lf 4 0 0 0 S.Marte rf 2 0 0 1 Encrncn 1b 3 0 2 1 Vientos 1b 1 0 0 0 Stllngs c 2 0 0 0 Mendick 3b 2 0 0 0 A.Allen c 2 0 0 0 Muricio ss 2 0 0 0 Iglsias ss 3 0 1 0 Vglbach dh 3 1 1 0 Y.Cappe ss 1 0 1 0 To.Pham dh 1 0 0 0 McIntsh dh 4 0 0 0 M.Canha lf 3 1 1 0 De Goti 2b 3 0 1 0 Cedrola lf 1 0 0 0 J.Berry 3b 3 0 0 0 Dar.Ruf 1b 2 1 0 0 Br.Baty 3b 1 0 1 0 Gllorme ss 2 1 2 3 J.Praza 2b 1 0 0 0 J.Arauz 2b 2 1 1 0 Stewart rf 0 0 0 0 Alvarez c 2 0 0 0 M.Perez c 1 0 0 0

Miami 100 000 000 - 1 NY Mets 001 500 00(x) - 6

E_Stallings 2 (2), De Goti (1). DP_Miami 1, New York 2. LOB_Miami 6, New York 9. 2B_Encarnacion (2), Iglesias (1), Canha (2), Guillorme (2). 3B_Nimmo (1). SB_Hampson (2), Marte (1). SF_Marte.

IP H R ER BB SO

Miami Perez L, 0-1 3 4 5 4 1 3 Brazoban 1-3 0 1 1 3 0 Garcia 2-3 0 0 0 0 0 Nardi 1 2 0 0 0 0 Simpson 1 0 0 0 0 2 Bice 1 1 0 0 0 1 Evans 1 0 0 0 2 1

New York Carrasco W, 1-1 4 2 1 1 1 7 Brigham 1 2-3 0 0 0 2 3 Nogosek 1 1-3 1 0 0 0 1 Curtiss 1 0 0 0 1 0 McFarland 1 2 0 0 0 0

WP_Perez.

Umpires_Home, Jeremy Riggs; First, Lance Barksdale; Second, Ryan Additon; Third, Ramon De Jesus;.

T_2:47. A_6305