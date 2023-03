Mariners 10, Padres 5

Seattle San Diego ab r h bi ab r h bi Totals 34 10 8 8 Totals 34 5 9 5 Hggerty cf 4 2 2 1 A.Engel cf 2 1 1 0 T.Frnce 1b 3 1 1 2 Lberato cf 2 0 0 0 Pollock lf 3 1 0 0 Ro.Odor 2b 2 0 0 0 Packard lf 1 0 0 0 Mendoza ss 2 1 1 0 Raleigh c 4 1 1 2 Tts Jr. rf 1 1 1 1 Ha.Ford c 0 0 0 0 Kohlwey rf 2 0 2 2 T.Mrphy dh 3 0 1 0 Crpnter dh 3 0 1 2 Mi.Ford dh 2 0 0 0 Ornelas dh 2 0 0 0 C.Hmmel rf 2 2 1 0 Au.Nola c 2 0 0 0 Gnzalez rf 1 0 0 0 Sverino c 1 0 0 0 Schiner 3b 3 2 1 1 Da.Dahl lf 3 0 0 0 Ramirez 3b 1 0 0 0 P.Tcker lf 1 0 0 0 M.McCoy ss 3 0 0 0 A.Rivas 1b 2 0 0 0 Cbllero ss 0 0 0 0 R.Rvelo 1b 2 0 0 0 C.Young ss 0 0 0 0 T.Lopes 3b 2 0 1 0 L.Rivas 2b 2 1 1 2 B.Dixon 3b 2 0 0 0 L.Mntes ph 0 0 0 0 Merrill ss 2 1 1 0 Ke.Wong 2b 2 0 0 0 Schrock 2b 1 1 1 0

Seattle 400 510 000 - 10 San Diego 100 030 001 - 5

E_Packard (2), Merrill (1). DP_Seattle 1, San Diego 0. LOB_Seattle 9, San Diego 8. 2B_Haggerty 2 (2), Raleigh (4), Rivas (2), Engel (1). HR_France (2), Scheiner (3), Tatis Jr. (1). SB_Schrock (2). CS_Engel (1).

IP H R ER BB SO

Seattle Flexen W, 2-0 4 2-3 4 2 2 1 5 Kuhn 0 1 2 2 3 0 Benitez 1-3 0 0 0 0 0 Brash 1 1 0 0 0 2 Saucedo 1 2 0 0 0 1 Gott 1 0 0 0 0 3 O'Brien 1 1 1 1 1 2

San Diego Snell L, 0-1 3 6 9 7 3 5 Hawkins 1-3 0 0 0 0 1 Gonzalez 2-3 1 0 0 0 1 Bachar 1 2 1 1 1 1 Hader 1 0 0 0 0 0 Espada 2 0 0 0 2 2 Hanhold 1 0 0 0 1 2

HBP_by_Kuhn (Odor), Hader (Gonzalez).

Umpires_Home, Austin Jones; First, Nic Lentz; Second, Stu Scheurwater; Third, Edwin Jimenez; .

T_3:02. A_11718