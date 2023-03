Giants 5, Cubs 1

Chicago San Francisco ab r h bi ab r h bi Totals 29 1 3 1 Totals 25 5 6 4 Mdrigal 3b 3 0 0 0 Wde Jr. rf 3 0 1 2 L.Jrdan 3b 1 0 0 0 Aerbach rf 1 0 1 0 E.Hsmer 1b 3 0 0 0 Ystzmsk dh 1 0 0 0 S.McKon 2b 1 0 0 0 Gglotti dh 0 0 0 0 P.Wsdom rf 3 1 1 0 W.Flres 1b 3 0 0 0 Rederer rf 1 0 0 0 L.Wyatt 1b 1 0 0 0 Ed.Rios dh 3 0 1 1 B.Sabol lf 2 0 0 0 Grriola ph 1 0 0 0 H.Ramos lf 0 1 0 0 Tuchman lf 3 0 0 0 B.Wsely cf 4 0 1 1 C.Morel cf 2 0 0 0 D.Vllar 3b 2 1 1 0 Brnhart c 2 0 1 0 Matheny 3b 2 0 0 0 Torrens c 1 0 0 0 Jo.Bart c 2 0 0 0 Da.Bote 2b 2 0 0 0 Johnson cf 3 2 2 1 M.Mrvis 1b 1 0 0 0 W.Wlson 2b 1 1 0 0 McKstry ss 1 0 0 0 Alcntra ss 1 0 0 0

Chicago Cubs 000 000 100 - 1 San Francisco 001 030 01(x) - 5

E_Hosmer (1). DP_Chicago 2, San Francisco 1. LOB_Chicago 3, San Francisco 4. 2B_Wisdom (2), Wade Jr. (3), Wisely (1), Villar (2), Johnson (3). SB_Auerbach (1), Wisely (1), Bart (1), Johnson 2 (11), Wilson (1). CS_Auerbach (1), Gigliotti (1), Wisely (1).

IP H R ER BB SO

Chicago Sampson L, 0-2 4 1-3 2 2 1 1 6 Rucker 1 1-3 2 2 2 3 1 Wright 1-3 0 0 0 1 0 Boxberger 1 1 0 0 1 0 Leiter Jr. 1 1 1 1 1 2

San Francisco DeSclafani W, 1-0 3 2-3 1 0 0 1 5 Alexander H, 3 1-3 0 0 0 0 0 Manaea H, 1 3 2-3 2 1 1 1 2 Brebbia H, 2 1-3 0 0 0 0 0 Rogers 1 0 0 0 0 1

PB_Torrens.

Umpires_Home, Alex MacKay; First, Adrian Johnson; Second, Nick Mahrley; Third, Rob Drake;.

T_2:28. A_11565