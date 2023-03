Dodgers 9, Cubs 7

Los Angeles Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 37 9 10 9 Totals 32 7 9 7 Heyward rf 4 1 2 1 Hoerner 2b 3 0 0 0 S.Dggar rf 1 0 0 0 Jo.Huma 2b 2 0 0 0 J.Otman lf 4 0 0 0 McGeary ph 1 0 0 0 Hrnndez 3b 0 0 0 0 Ia.Happ lf 2 1 1 1 Thmpson cf 2 2 0 0 Chavers rf 1 0 0 0 B.Zmmer cf 1 0 0 0 Torrens c 1 1 0 0 M.Muncy 3b 3 1 1 1 Swanson ss 3 1 1 0 D.Avans lf 1 0 0 0 J.Wtzel lf 1 1 1 3 Mrtinez dh 4 1 2 5 Mancini rf 2 0 0 0 Yurchak dh 1 0 0 0 S.McKon ss 1 0 1 0 C.Tylor ss 4 0 0 0 Bllnger cf 2 1 1 2 De.Mann 1b 0 0 0 0 D.Artis cf 1 0 0 0 M.Vrgas 2b 3 2 2 1 E.Hsmer dh 2 0 1 1 Fduccia c 1 0 0 0 Mdrigal 3b 2 1 0 0 Ry.Ward 1b 4 1 1 0 Verdugo 3b 1 0 0 0 S.McLin 2b 1 0 0 0 M.Mrvis 1b 4 1 3 0 Mazeika c 2 1 1 1 Brnhart c 3 0 0 0 Wlliams ss 1 0 1 0

LA Dodgers 000 800 100 - 9 Chicago Cubs 001 003 300 - 7

E_Duggar (1), Torrens (1). DP_Los Angeles 3, Chicago 0. LOB_Los Angeles 8, Chicago 4. 2B_Heyward (1), Martinez (1), Happ (2), Swanson (1), Hosmer (2), Mervis (2). 3B_Bellinger (1). HR_Martinez (1), Vargas (1), Wetzel (1). SB_Hernandez (2), Williams (2), Madrigal (3). SF_Hosmer.

IP H R ER BB SO

Los Angeles Pepiot W, 1-0 3 2 1 1 2 4 Curtis 1 1 0 0 1 0 Kolarek 1 1 0 0 0 0 Scott 1 2 3 3 1 1 De La Rosa 1 3 3 3 1 1 Bickford H, 1 1 0 0 0 0 1 Cyr S, 2-3 1 0 0 0 0 0

Chicago Wesneski L, 2-1 3 1-3 4 4 4 2 6 Bain 1-3 3 4 4 2 1 Remy 1-3 1 0 0 0 1 Alzolay 2 0 0 0 0 2 Wick 1 1 1 1 0 2 Kay 1 1 0 0 1 3 Merryweather 1 0 0 0 1 2

HBP_by_Alzolay (Vargas).

Umpires_Home, Dan Merzel; First, Adrian Johnson; Second, Paul Clemons; Third, Chris Marco;.

T_2:45. A_16137