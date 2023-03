Cardinals 8, Tigers 4

Detroit St. Louis ab r h bi ab r h bi Totals 34 4 10 3 Totals 35 8 13 8 Z.Short lf 3 0 1 0 T.Edman ss 3 0 1 0 B.Davis rf 2 0 0 0 J.Rivas ss 2 1 1 0 Kridler ss 2 0 1 0 Carlson cf 4 1 2 2 Workman ss 1 0 0 0 J.Yepez rf 4 0 0 0 A.Ibnez 3b 3 0 0 0 Cntrras c 3 1 2 1 Lipcius 3b 1 0 1 0 Barrera c 1 1 1 0 Trklson 1b 3 1 2 1 Brleson 1b 4 1 2 2 A.Knapp 1b 1 1 0 0 T.Mtter 3b 4 2 2 3 E.Haase c 3 0 2 0 Ma.Winn 2b 4 0 2 0 Nvigato 2b 0 1 0 0 Knizner dh 4 0 0 0 Hrnndez dh 3 0 1 1 C.Pnder lf 2 1 0 0 Au.Murr dh 1 1 0 0 Placios 2b 3 0 0 0 Pperski c 1 0 1 0 Crpnter rf 3 0 1 1 Stphnsn cf 1 0 0 0 J.Davis cf 2 0 0 0 Rncones lf 1 0 0 0

Detroit 000 010 300 - 4 St. Louis 030 011 30(x) - 8

E_Edman (1), Barrera (1). DP_Detroit 1, St. Louis 3. LOB_Detroit 6, St. Louis 5. 2B_Haase (1), Hernandez (7), Papierski (2), Contreras (3), Barrera (1), Burleson (4). HR_Torkelson (1), Carlson (3), Motter 2 (3). SB_Stephenson (2), Davis (5). CS_Winn (1). PO_Winn.

IP H R ER BB SO

Detroit Boyd L, 2-1 4 5 3 3 1 4 Brieske 2 4 2 2 1 2 Alexander 1 4 3 3 0 2 Castro 1 0 0 0 0 2

St. Louis Liberatore W, 2-0 5 3 1 1 1 6 Cabrera H, 3 1 1 0 0 0 1 Rodriguez 1-3 4 3 2 0 1 Loutos H, 1 2-3 0 0 0 0 0 Misiewicz 1 1 0 0 0 2 Suarez 1 1 0 0 0 0

HBP_by_Rodriguez (Davis), Misiewicz (Navigato).

Umpires_Home, Ryan Additon; First, Larry Vanover; Second, Carlos Torres; Third, Clint Vondrak;.

T_2:32. A_6429