Cardinals 16, Marlins 2

St. Louis Miami ab r h bi ab r h bi Totals 42 16 17 16 Totals 31 2 6 2 Donovan 2b 3 2 1 0 J.Sgura 3b 3 0 2 1 J.Rivas ss 2 0 0 0 I.Lewis 3b 0 0 0 0 Carlson rf 4 2 2 2 Gurriel 1b 2 0 0 0 Kprniak rf 1 0 0 0 J.Rizzo 1b 1 0 0 0 J.Wlker lf 4 1 1 2 J.Soler rf 3 0 0 0 S.Hurst lf 1 1 0 0 Rosario rf 1 0 0 0 Cntrras dh 3 2 2 3 G.Coper dh 3 0 1 0 Alvarez dh 3 1 2 1 Msa Jr. dh 1 0 0 0 N.Grman 3b 3 1 2 1 A.Grcia lf 3 0 0 0 Qrecuto 3b 2 1 1 0 K.Wtson ss 1 0 0 0 J.Yepez 1b 3 1 1 1 J.Wndle ss 3 0 1 0 L.Baker 1b 1 0 0 0 B.Allen lf 1 0 0 0 Knizner c 4 1 1 0 J.Berti 2b 2 1 1 0 P.Pages c 0 0 0 1 Hnojosa 2b 1 0 0 0 Mercado cf 4 2 1 1 S.Chvez c 3 0 0 0 Ma.Winn ss 4 1 3 4 Chs Jr. cf 3 1 1 1 Rbrtson 2b 0 0 0 0

St. Louis 091 031 200 - 16 Miami 001 000 010 - 2

E_Segura (1), Wendle (1), Berti (1). DP_St. Louis 2, Miami 3. LOB_St. Louis 8, Miami 5. 2B_Walker (4), Contreras (2), Gorman (1), Winn (2), Segura (2), Wendle (2). 3B_Mercado (1), Winn (1). HR_Chisholm Jr. (2).

IP H R ER BB SO

St. Louis Matz W, 2-0 5 4 1 1 0 3 VerHagen 1 1 0 0 0 1 Helsley 1 0 0 0 1 3 Hicks 1 1 1 1 1 0 Stratton 1 0 0 0 0 1

Miami Rogers L, 0-1 4 7 8 8 2 2 Burgos 2-3 4 5 5 2 0 Quezada 1-3 1 0 0 0 0 Floro 1 2 1 1 0 1 Scott 2-3 2 2 2 2 0 Jozwiak 1-3 0 0 0 1 0 Puk 1 0 0 0 1 3 Villalobos 1 1 0 0 0 0

HBP_by_Matz (Gurriel), Rogers (Mercado).

WP_Rogers.

Umpires_Home, Clint Vondrak; First, Chris Conroy; Second, David Rackley; Third, Mike Estabrook;.

T_2:46. A_4260