Brewers 4, Rangers 3

Milwaukee Texas ab r h bi ab r h bi Totals 33 4 8 4 Totals 31 3 7 3 B.Trang ss 3 0 0 0 J.Smith ss 3 1 2 1 Alvarez 3b 1 0 0 0 S.Fbian rf 2 0 0 0 Andrson rf 3 0 2 0 B.Mller 1b 3 0 0 0 Sk.Bolt rf 1 1 1 1 Biggers 3b 1 0 0 0 Ab.Toro 3b 3 0 1 0 E.Duran 3b 3 1 1 0 E.Grcia ss 1 0 1 0 Bl.Crim 1b 0 0 0 0 T.Nquin dh 2 1 0 0 Jo.Heim c 3 1 1 2 Ta.Hall dh 0 0 0 0 Whatley c 0 0 0 0 Cratini c 2 0 0 0 McCrthy dh 2 0 0 0 Dorrian 2b 1 1 0 0 D.Arias dh 1 0 0 0 K.Hiura 1b 2 0 0 0 Frazier lf 2 0 0 0 Snglton 1b 2 0 1 2 Wendzel ss 1 0 0 0 O.Mller cf 3 0 1 0 Hrnndez rf 3 0 2 0 Perkins cf 1 0 0 0 Tanielu 2b 1 0 1 0 Mnstrio 2b 3 0 0 0 J.Fscue 2b 3 0 0 0 P.Henry c 1 0 0 0 T.Huver lf 1 0 0 0 J.Wemer lf 3 1 1 1 Jnkwski cf 2 0 0 0 Chourio lf 1 0 0 0 J.Esley cf 0 0 0 0

Milwaukee 000 001 210 - 4 Texas 100 200 000 - 3

E_Foscue (1). DP_Milwaukee 2, Texas 2. LOB_Milwaukee 5, Texas 7. 2B_Garcia (1), Singleton (2), Duran (5). 3B_Hernandez (2). HR_Bolt (1), Wiemer (2), Smith (1), Heim (2).

IP H R ER BB SO

Milwaukee Junk 3 3 1 1 0 1 Bush 1-3 2 2 2 2 0 Erceg 2-3 0 0 0 1 0 Gasser 2 1 0 0 0 3 Varland W, 1-0 1 0 0 0 0 3 Miller S, 1-1 2 1 0 0 2 2

Texas Eovaldi 3 1-3 4 0 0 0 5 Barnes H, 2 2-3 0 0 0 0 0 Ragans L, 2-1, BS, 0-1 3 1-3 4 4 4 2 6 Moronta 2-3 0 0 0 0 1 Latz 1 0 0 0 0 0

HBP_by_Ragans (Caratini).

Umpires_Home, Nestor Ceja; First, Todd Tichenor; Second, John Bacon; Third, David Arrieta;.

T_2:32. A_7303