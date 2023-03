White Sox 4, Cubs 4

Chicago Chicago ab r h bi ab r h bi Totals 30 4 4 4 Totals 32 4 8 4 C.Morel cf 3 1 1 0 E.Andrs 2b 3 0 0 0 Z.Davis cf 1 0 0 0 Hmilton cf 2 0 0 0 Y.Gomes c 2 1 1 2 O.Colas cf 3 0 0 0 D.Nunez c 2 0 0 0 J.Brger ph 1 0 0 0 P.Wsdom rf 2 0 0 0 Bnntndi lf 1 0 0 0 Beesley rf 1 0 0 0 Mrsnick lf 1 1 0 0 Ed.Rios 3b 3 1 1 1 Jimenez dh 2 1 1 0 Vazquez 3b 1 0 0 0 G.Shets dh 1 0 0 0 Tuchman lf 3 0 0 0 V.Reyes ph 0 0 0 0 McKstry 2b 3 0 0 0 Alberto 1b 3 0 0 0 Da.Bote 1b 3 0 0 0 T.Snydr 1b 1 0 0 0 Slghter dh 3 0 0 0 Haseley rf 3 1 3 0 Alcntra ss 3 1 1 1 Cstillo ss 0 0 0 1 Gnzalez 3b 3 1 1 2 Sanchez 3b 1 0 0 0 S.Zvala c 2 0 0 0 Hcknbrg c 1 0 0 0 Gnzalez ss 3 0 3 1 D.Ellis rf 1 0 0 0

Chicago Cubs 002 100 010 - 4 Chicago WS 010 100 110 - 4

DP_Chicago 1, Chicago 0. LOB_Chicago 1, Chicago 6. 2B_Morel (2), Jimenez (1), Haseley (3), Gonzalez (4). HR_Gomes (2), Rios (3), Alcantara (1), Gonzalez (1). SB_Ellis (1). CS_Haseley (1). SF_Castillo.

IP H R ER BB SO

Chicago Neidert 2 2-3 3 1 1 0 1 Sanders H, 2 1 1-3 2 1 1 1 3 Borucki H, 2 1 1-3 1 0 0 0 2 Rodriguez BS, 1-2 1 2-3 2 1 1 0 2 Little BS, 0-1 1 0 1 1 1 1 Estrada 1 0 0 0 0 0

Chicago Clevinger 3 2-3 3 3 3 1 3 Santos 1 1-3 0 0 0 0 4 Lopez 1 0 0 0 0 2 Martin 3 1 1 1 0 4

HBP_by_Rodriguez (Reyes), Little (Hackenberg).

Umpires_Home, Charlie Ramos; First, Mark Ripperger; Second, Nate Tomlinson; Third, Alex MacKay; .

T_2:25. A_9285