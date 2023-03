Rangers 3, Dodgers 1

Texas Los Angeles ab r h bi ab r h bi Totals 33 3 6 3 Totals 29 1 6 1 M.Smien 2b 4 0 1 0 Heyward cf 3 0 0 0 J.Fscue 2b 1 0 0 0 Ry.Ward 1b 1 1 0 0 C.Sager ss 4 1 1 1 C.Tylor lf 3 0 0 0 Na.Lowe 1b 4 1 1 1 Freitas c 1 0 1 0 A.Grcia rf 3 1 1 0 M.Rojas ss 2 0 1 0 Jo.Jung 3b 3 0 0 0 D.Avans cf 0 0 0 1 M.Grver c 4 0 0 0 M.Muncy 3b 3 0 1 0 Grssman lf 3 0 2 0 Freland ss 1 0 0 0 Thmpson cf 3 0 0 1 Mrtinez dh 3 0 1 0 Tstsugo dh 4 0 0 0 Wlliams dh 1 0 0 0 M.Vrgas 2b 1 0 0 0 B.Zmmer rf 1 0 1 0 J.Otman rf 2 0 0 0 Fduccia c 2 0 1 0 S.Dggar lf 1 0 0 0 De.Mann 1b 2 0 0 0 Hrnndez 3b 1 0 0 0

Texas 101 001 000 - 3 LA Dodgers 000 000 010 - 1

E_Ferguson (1). DP_Texas 2, Los Angeles 0. LOB_Texas 7, Los Angeles 9. 2B_Garcia (2), Rojas (3), Muncy (3), Zimmer (2). 3B_Feduccia (1). HR_Seager (4), Lowe (2). CS_Vargas (1). SF_Avans.

IP H R ER BB SO

Texas Gray W, 2-0 4 2 0 0 1 4 Sborz H, 1 1 1 0 0 1 1 Leone H, 2 1 0 0 0 1 0 Littell H, 1 1 1 0 0 1 1 Church H, 1 2-3 1 1 1 1 1 Leclerc S, 1-1 1 1-3 1 0 0 2 3

Los Angeles Kershaw L, 0-1 4 1-3 5 2 2 0 4 Ferguson 2-3 1 0 0 0 0 Nelson 1-3 0 1 1 4 0 Vesia 2-3 0 0 0 0 1 Suero 1 0 0 0 0 2 Reed 1 0 0 0 0 0 Phillips 1 0 0 0 0 3

WP_Gray, Church, Kershaw.

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Tripp Gibson; Second, Jacob Metz; Third, Edwin Jimenez;.

T_2:42. A_10583