Pirates 9, Yankees 6

Pittsburgh New York ab r h bi ab r h bi Totals 41 9 13 9 Totals 33 6 7 5 On.Cruz ss 4 0 1 1 LMahieu 2b 4 2 2 0 Campana cf 1 0 0 0 Chparro 1b 0 0 0 0 Marcano 2b 4 0 0 0 A.Judge lf 4 1 1 1 Mtthssn 1b 1 0 0 0 B.Cwles 2b 1 0 0 0 K.Hayes 3b 3 1 1 0 A.Rizzo 1b 3 1 0 0 Gnzales 2b 2 0 1 0 Ma.Burt 3b 1 0 0 0 Santana 1b 1 0 0 0 Stanton dh 3 1 1 2 D.Maggi 3b 4 2 2 2 K.Bttle dh 0 1 0 0 Mtchell lf 3 1 1 0 McKnney ph 1 0 0 0 Alvarez ss 2 1 1 0 Dnldson 3b 3 0 1 1 Mathias rf 3 0 0 0 Dmnguez cf 1 0 1 0 S.Siani lf 1 1 1 1 Cabrera 3b 2 0 0 0 Andujar dh 4 2 2 1 Calhoun lf 0 0 0 0 Swggrty cf 3 1 1 1 O.Praza ss 2 0 1 0 C.Scott rf 1 0 0 0 Wi.Difo ss 1 0 0 0 A.Hdges c 2 0 0 0 R.Ortga rf 2 0 0 0 Ca.Bins c 2 0 2 3 Lckrdge rf 1 0 0 1 Narvaez c 3 0 0 0 M.Gsper c 1 0 0 0

Pittsburgh 000 001 440 - 9 NY Yankees 200 030 010 - 6

E_Cruz (2), Mitchell (2), Rizzo (1). LOB_Pittsburgh 5, New York 7. 2B_Cruz (2), Andujar 2 (3), Bins 2 (2), LeMahieu (1), Judge (4), Donaldson (1), Dominguez (1). HR_Maggi (3). SB_Mitchell (1), Lockridge (1). CS_Cabrera (1).

IP H R ER BB SO

Pittsburgh Oviedo 3 1-3 2 2 1 3 3 Crowe 2-3 1 0 0 0 0 Ramirez 1 3 3 3 1 0 Ogle 1 0 0 0 0 2 Samaniego W, 1-0 1 0 1 1 1 0 Minaya 1 1 0 0 1 1 Dombkowski S, 1-1 1 0 0 0 1 1

New York Schmidt 5 0 0 0 0 7 Cordero 1 2 1 1 0 1 Peralta 0 3 3 3 0 0 Abreu BS, 0-1 1 1-3 2 1 1 0 1 Evans L, 1-1 1-3 5 4 4 0 1 Norwood 1 1-3 1 0 0 0 2

Umpires_Home, Sean Barber; First, Mark Wegner; Second, Dan Iassogna; Third, D;J; Reyburn; .

T_2:51. A_9899