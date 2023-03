Padres 7, Rockies 1

San Diego Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 37 7 16 7 Totals 31 1 5 1 Grisham cf 3 1 2 1 Yo.Daza cf 2 1 1 0 Schrock 2b 1 0 0 0 Morales 1b 1 0 0 0 Tts Jr. rf 2 1 0 1 K.Brynt rf 3 0 2 1 K.Hwell lf 1 0 0 0 Fulford c 1 0 0 0 Crnwrth 1b 4 2 3 1 McMahon 2b 3 0 0 0 J.Mrsee rf 1 0 0 0 N.Jones 3b 1 0 1 0 Bgaerts ss 4 0 1 0 Montero 3b 3 0 0 0 N.Cdeno ss 1 0 1 0 J.Hnnah cf 0 0 0 0 Ha-.Kim 2b 3 2 3 1 Mstakas 1b 3 0 0 0 Lberato cf 2 0 0 0 Montano lf 1 0 0 0 Au.Nola c 2 0 1 1 M.Tglia dh 3 0 0 0 Sverino c 1 0 1 0 C.Mntes ss 1 0 0 0 Da.Dahl lf 3 0 1 2 H.Cstro lf 2 0 1 0 A.Rivas 1b 1 0 0 0 C.Tcker 2b 1 0 0 0 M.Btten 3b 3 0 1 0 E.Tovar ss 3 0 0 0 C.Hllis 3b 1 0 1 0 B.Srven c 2 0 0 0 R.Rvelo dh 2 1 1 0 Za.Veen rf 1 0 0 0 P.Tcker dh 2 0 0 0

San Diego 001 141 000 - 7 Colorado 100 000 000 - 1

DP_San Diego 1, Colorado 5. LOB_San Diego 7, Colorado 5. 2B_Kim (2), Batten (2), Ravelo (5), Jones (1). HR_Grisham (2), Cronenworth (1). SB_Daza (2). SF_Tatis Jr..

IP H R ER BB SO

San Diego Wacha 3 1-3 4 1 1 1 5 Wolf W, 1-0 2-3 0 0 0 0 1 Carlton 1 0 0 0 0 0 Hill 1 0 0 0 0 0 Lugo 1 0 0 0 0 2 Tapia 1 0 0 0 0 1 Wilson 1 1 0 0 1 1

Colorado Gomber L, 1-1 4 7 2 2 1 2 Seabold 1-3 3 4 4 1 0 Koch 1 2-3 3 1 1 1 2 Johnson 1 1 0 0 0 0 Rogers 1 1 0 0 0 2 Abad 1 1 0 0 0 1

WP_Wacha.

Balk_Rogers.

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Brock Ballou; Second, Jeff Nelson; Third, Alex MacKay;.

T_2:45. A_11012