Orioles 5, Twins 3

Baltimore Minnesota ab r h bi ab r h bi Totals 35 5 9 5 Totals 32 3 5 3 T.Vavra 2b 5 0 1 0 J.Gallo lf 3 0 0 0 Rtschmn c 4 0 0 0 Cntrras cf 1 0 1 0 Handley c 1 0 0 0 C.Crrea ss 2 0 0 0 Hndrson ss 2 0 1 0 El.Soto ss 2 0 0 0 C.Burns ss 1 0 0 0 M.Kpler rf 3 0 0 0 J.Lster 1b 4 0 0 0 LaMarre lf 1 0 0 0 McKenna cf 4 0 0 0 D.Slano 1b 3 0 0 0 Kjrstad dh 3 1 0 0 T.White 1b 1 0 0 0 Wstburg 3b 3 1 2 1 N.Grdon 2b 3 0 1 0 M.Wgner 3b 0 1 0 0 Se.Gray 3b 1 0 0 0 Cameron rf 3 1 2 1 K.Frmer 3b 3 2 2 2 Beavers rf 1 0 0 0 M.Tylor cf 3 1 1 1 C.Cwser lf 3 1 2 2 Jeffers c 2 0 0 0 H.Hskin lf 1 0 1 1 Camargo c 1 0 0 0 Wallner dh 3 0 0 0

Baltimore 003 100 001 - 5 Minnesota 020 000 100 - 3

DP_Baltimore 0, Minnesota 0. LOB_Baltimore 6, Minnesota 2. 2B_Contreras (2), Gordon (1). 3B_Henderson (1). HR_Westburg (1), Cameron (1), Cowser (3), Farmer 2 (3), Taylor (1). SB_Wagner (2).

IP H R ER BB SO

Baltimore Kremer W, 1-0 4 3 2 2 0 3 Bautista H, 1 1 0 0 0 0 2 Politi H, 2 1 0 0 0 0 0 Baker H, 1 1 1 1 1 0 0 Gillaspie H, 2 1 1 0 0 0 2 Cano S, 1-1 1 0 0 0 0 1

Minnesota Mahle L, 1-1 3 2-3 6 4 4 2 3 Bugg 1-3 0 0 0 0 0 Coulombe 1 1 0 0 0 2 Ortega 2 1 0 0 0 2 Schulfer 1 0 0 0 0 0 Nordlin 1 1 1 1 1 2

Umpires_Home, Brian O'Nora; First, Manny Gonzalez; Second, Ben May; Third, Robert Nunez;.

T_2:18. A_5021