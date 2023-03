El BCE se reúne para tratar las tensiones bancarias tras el alivio del rescate de EEUU

FOTO DE ARCHIVO. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, habla durante una rueda de prensa tras la reunión de política monetaria del BCE en Fráncfort, Alemania. 16 de marzo de 2023. REUTERS/Heiko Becker

Por Pete Schroeder, Tom Westbrook y Scott Murdoch

17 mar (Reuters) - Los supervisores del Banco Central Europeo se reunieron el viernes para hacer frente a las crecientes grietas del sistema bancario, después de que una ayuda de 30.000 millones de dólares al banco estadounidense First Republic Bank aliviara los temores de su inminente colapso.

Los grandes bancos estadounidenses inyectaron los fondos en el banco con sede en San Francisco el jueves, lanzándose a rescatar al banco atrapado en una crisis cada vez mayor desencadenada por la caída de otros dos bancos estadounidenses de tamaño medio durante la semana pasada.

El paquete llegó menos de un día después de que el banco suizo Credit Suisse consiguiera un préstamo de emergencia del banco central suizo de hasta 54.000 millones de dólares para apuntalar su liquidez.

Estos acuerdos ayudaron a restablecer la calma en los mercados mundiales el jueves y el viernes, tras una agidata semana para los valores bancarios.

"El consejo de supervisión se reúne para intercambiar puntos de vista y proporcionar a los miembros información actualizada sobre los últimos acontecimientos en el sector bancario", dijo a Reuters un portavoz del BCE.

El BCE, que el jueves subió los tipos de interés en 50 puntos básicos, celebró otra reunión ad hoc del Consejo de Supervisión a principios de esta semana, en un movimiento inusual antes de una reunión programada para la próxima semana.

"Los bancos franceses y europeos son muy sólidos", declaró a la radio empresarial BFM el responsable de política económica del BCE y gobernador del banco central francés, Francois Villeroy de Galhau.

Según varios analistas, las autoridades parecen dispuestas a hacer frente rápidamente a los riesgos sistémicos, pero les preocupa que la posibilidad de una crisis bancaria esté lejos de desaparecer.

Los datos del jueves mostraron que los bancos de Estados Unidos solicitaron cantidades récord de liquidez de emergencia a la Reserva Federal en los últimos días, aumentando el tamaño del balance del banco central tras meses de contracción.

El acuerdo fue diseñado por grandes actores del mercado, incluida la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, que discutieron el paquete esta semana, según una fuente familiarizada con la situación.

"Inyectarán el dinero en First Republic para mantenerlo vivo por interés propio, (...) para detener el contagio del pánico entre los bancos. Luego lo retirarán gradualmente y el banco tendrá una muerte lenta", dijo Mathan Somasundaram, fundador de la firma de análisis Deep Data Analytics en Sídney.

Sin embargo, aunque las acciones de First Republic Bank subieron un 10% al conocerse la noticia del rescate, cayeron un 17% después de que el banco dijera que suspenderá su dividendo y diera a conocer su situación de tesorería y la cantidad de liquidez de emergencia que necesita.

Algunos de los mayores nombres de la banca estadounidense, como JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc, Bank of America Corp, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs y Morgan Stanley, participaron en el rescate, según un comunicado de los bancos.

Aunque el apoyo ha evitado un colapso inminente, los inversores se sorprendieron por las últimas revelaciones sobre la posición de efectivo de First Republic, incluso después de la inyección, y por lo mucho que éste y otros bancos se apoyaron en la Reserva Federal este mes.

"No creo que estemos en el meollo de una crisis financiera mundial. Los balances están mucho mejor que en 2008, los bancos están mejor regulados", afirmó Karen Jorritsma, responsable de renta variable australiana de RBC Capital Markets. "Pero a la gente le preocupa que el riesgo de contagio sea real y eso hace tambalear la confianza".

Credit Suisse se convirtió en el primer gran banco mundial en acogerse a un salvavidas de emergencia desde la crisis financiera de 2008, en medio de las dudas sobre si los bancos centrales serán capaces de mantener subidas agresivas de tipos para frenar la inflación.

LECCIONES DE 2008

Por ahora, las autoridades confían en la resistencia del sistema bancario y han tratado de subrayar que las actuales turbulencias son diferentes a las de la crisis financiera mundial de hace 15 años, en un momento en que los bancos están mejor capitalizados y los fondos son más fáciles de conseguir.

El jueves, el Banco Central Europeo siguió adelante con una subida de tipos de 50 puntos básicos, argumentando que los bancos de la zona euro estaban en buena forma y que, en todo caso, el paso a tipos más altos debería reforzar sus márgenes.

La atención se centra ahora en la decisión política de la Fed de la próxima semana y en si mantendrá sus agresivas subidas de tipos de interés en su intento de controlar la inflación.

En Asia, Singapur, Australia y Nueva Zelanda dijeron que estaban vigilando los mercados financieros, pero que confiaban en que sus bancos locales estuvieran bien capitalizados y fueran capaces de resistir grandes sacudidas.

Aunque los niveles de capital siguen siendo adecuados, los analistas afirman que la refinanciación de los principales bancos australianos, por valor de 300.000 millones de dólares australianos (201.000 millones de dólares estadounidenses), está a punto de complicarse, al reducirse el apetito por la nueva deuda.

El Ministerio de Finanzas, el regulador financiero y el Banco Central de Japón dijeron que se reunirían el viernes para analizar la evolución de los mercados financieros.

Los valores bancarios de todo el mundo se han visto afectados desde que el Silicon Valley Bank se desplomó la semana pasada debido a las pérdidas relacionadas con los bonos que se acumularon cuando los tipos de interés subieron el año pasado, lo que plantea interrogantes sobre qué más podría estar acechando al sistema bancario en general.

Los bancos europeos han perdido alrededor de 165.000 millones de dólares en valor de mercado desde el 8 de marzo, según datos de Refinitiv.

(Información de Pete Schroeder y Chris Prentice en Washington, Nupur Anand en Nueva York, Tom Westbrook y Rae Wee en Singapur, Scott Murdoch en Sídney y Noel Randewich en Oakland; escrito por Deepa Babington y Sam Holmes; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y José Muñoz)