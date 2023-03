Diamondbacks 4, Rockies 2

Arizona Colorado ab r h bi ab r h bi Totals 33 4 10 4 Totals 35 2 8 2 K.Lewis lf 2 0 2 3 H.Cstro 1b 3 0 1 0 Enrquez lf 1 0 0 0 B.Doyle cf 2 0 0 0 J.Rojas 3b 4 0 0 0 Yo.Daza cf 2 1 2 0 Grr Jr. dh 3 0 0 0 Boswell rf 2 0 0 0 P.Evans 3b 1 0 0 0 Mstakas 3b 3 0 1 1 Se.Beer 1b 3 0 1 0 C.Kiser ss 2 0 0 0 Higgins 1b 1 0 1 0 El.Diaz c 3 0 0 0 C.Kelly c 3 0 1 0 Morales 1b 0 0 0 0 J.Hager ss 1 0 0 0 M.Tglia 1b 3 1 1 0 Cstillo 2b 3 1 1 1 Dr.Romo c 1 0 0 0 Kennedy 2b 1 0 0 0 C.Mntes 3b 3 0 1 0 Y.Munoz rf 2 0 1 0 N.Jones dh 4 0 1 0 Sanchez c 1 0 0 0 Za.Veen rf 3 0 1 1 Perdomo ss 3 1 2 0 J.Hrron lf 1 0 0 0 Cstillo rf 1 0 0 0 C.Tcker 2b 2 0 0 0 Ti.Tawa cf 3 2 1 0 Stovall 2b 1 0 0 0

Arizona 001 030 000 - 4 Colorado 001 001 000 - 2

E_Hager (1). DP_Arizona 1, Colorado 3. LOB_Arizona 4, Colorado 10. 2B_Lewis 2 (3), Moustakas (2), Montes (1). 3B_Kelly (1). HR_Castillo (1). CS_Kelly (1).

IP H R ER BB SO

Arizona Nelson W, 1-1 4 1-3 4 1 1 1 6 Vargas H, 1 1 0 0 0 0 1 Ferguson S, 1-1 1 0 0 0 0 1 Chafin H, 1 2-3 1 0 0 1 1 McAllister H, 2 2-3 0 0 0 0 1

Colorado Urena L, 0-1 4 1-3 6 4 4 1 1 Valdez 1 2-3 2 0 0 1 0 Hand 1 1 0 0 0 0 Blach 1 1 0 0 0 0 Lawrence 1 0 0 0 0 3

HBP_by_Nelson (Morales), McAllister (Montes).

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Bill Miller; Second, Gabe Morales; Third, Bruce Dreckman; .

T_2:35. A_11664