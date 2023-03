Congreso se apresta a debatir reforma laboral de Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la izquierda, acompañado por la primera dama Verónica Alcocer y su hija Antonella Petro, a la derecha, saludan desde el balcón del palacio presidencial de Nariño en Bogotá, Colombia, el martes 14 de febrero de 2023. Miles de simpatizantes de Petro marcharon a favor de sus reformas propuestas. (AP Foto/Fernando Vergara)

BOGOTÁ (AP) — El Congreso colombiano se alista para debatir una reforma laboral impulsada por el gobierno del izquierdista Gustavo Petro que propone reducir la jornada de trabajo y cambiar las reglas de contratación, lo que daría mayor garantías a los trabajadores al tiempo que podría ejercer presión en los empleadores.

“Ha sido precisamente la reducción del salario, la inestabilidad laboral, la que no ha permitido el crecimiento de la productividad en Colombia", aseguró Petro al presentar la propuesta en un acto simbólico en la noche del jueves frente al palacio presidencial.

La reforma laboral llega al Congreso cuando la mayoría del gobierno no está tan cohesionada como meses atrás luego de intensos debates por otra reforma que busca modificar el sistema de salud.

La Federación Nacional de Comerciantes criticó la propuesta el viernes mediante un comunicado en el que aseguró que incrementará sustancialmente los costos laborales para contratar personal entre un 30% y 35%, afectando especialmente al comercio, hoteles, restaurantes, bares, transporte y entretenimiento.

El proyecto busca reducir la jornada laboral para que el trabajo diurno inicie a las seis de la mañana y termine a las seis de la tarde. Actualmente se extiende hasta las nueve de la noche y, sólo en adelante, se considera horario nocturno. Este cambio acarrearía a las empresas pagar más horas extras. Además, el recargo por trabajar un domingo o feriado pasaría del 75% al 100% sobre el salario ordinario.

Para lograr mayor estabilidad laboral, según el gobierno, el proyecto plantea que los trabajadores sean vinculados mediante contratos de trabajo a término indefinido y excepcionalmente mediante contratos temporales para desarrollar una labor determinada o a término fijo por un periodo máximo de dos años.

Aún en los contratos temporales el proyecto indica que el trabajador tendría derecho al pago de vacaciones y prestaciones sociales.

“No estoy de acuerdo con que a las personas las tengan trabajando sin nada. A mi marido no le tienen contrato, ni salud, ni pensión y tiene un trabajo peligroso porque limpia fachadas de los edificios”, dijo a The Associated Press Rosmary Herrera, quien trabaja en el servicio doméstico en Bogotá.

El gobierno se ha propuesto formalizar a la mayoría de los trabajadores del sector público que suelen tener contratos por prestación de servicios, una modalidad en la que el empleador no les garantiza vacaciones o aportes al sistema de Seguridad Social y pueden durar sólo unos meses.

Además, las personas con problemas de salud, en situación de discapacidad y las mujeres embarazadas y hasta seis meses después del parto sólo podrían ser despedidas con “justa causa”. En esos casos, las empresas requerirían un permiso de una autoridad administrativa o judicial.

Como novedad, los trabajadores de empresas de plataformas digitales que se dedican a repartos tendrían que ser vinculados mediante un contrato de trabajo con todos los derechos y garantías, uno de sus reiterados reclamos.

Jhonniell Colina, vocero de un sindicato de trabajadores de plataformas, dijo a AP que la reforma reconoce lo que reclamaban: “por donde lo quieran ver hay una relación laboral, pero actualmente trabajamos 15 horas al día y llega a mitad de año y no tenemos ni prima ni vacaciones”.