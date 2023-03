China multa a Deloitte con 31 millones de dólares por negligencia

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la empresa Deloitte en una torre comercial en Gurgaon, en las afueras de Nueva Delhi 9 de agosto 2012. REUTERS/Parivartan Sharma

PEKÍN, 17 mar (Reuters) - El Ministerio de Finanzas chino multó a la empresa de auditoras Deloitte con 211,9 millones de yuanes (30,8 millones de dólares) por no cumplir con su deber de evaluar la calidad de los activos de China Huarong Asset Management Co Ltd, según un comunicado publicado el viernes en la página web del ministerio.

Las operaciones de Deloitte en Pekín también se suspenderán durante tres meses, dijo el ministerio en un comunicado.

China Huarong y sus ramas de inversión han sido multadas por fallos en la gobernanza interna y en el control de riesgos y grave inexactitud de la información contable de 2014 a 2019, añade el comunicado.

Deloitte dijo que respeta y acepta la decisión del ministerio, según un comunicado publicado en su página web.

"Lamentamos que, en este asunto, el Ministerio de Finanzas considere que ciertos aspectos de nuestro trabajo estuvieron por debajo de las normas de auditoría requeridas", dijo.

Deloitte también dijo que no ha recibido ninguna información de Huarong de que pretenda hacer ninguna reformulación de sus estados financieros pasados, y no se ha considerado necesario realizar ningún cambio en los informes de auditoría pertinentes.

El Ministerio de Finanzas dijo que Deloitte no había descubierto la situación real de los activos subyacentes en su auditoría e ignoró el cumplimiento de la aprobación de los principales asuntos de inversión de Huarong.

La empresa contable no emitió opiniones de auditoría adecuadas sobre las transacciones anómalas identificadas de Huarong, y no obtuvo pruebas suficientes y apropiadas cuando prestó servicios de auditoría, añadió.

(1 dólar = 6,8733 yuanes chinos renminbi)

(Reporte de Ella Cao y Ryan Woo; escrito por Meg Shen; edición de Toby Chopra; editado en español por José Muñoz)